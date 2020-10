Bergensere blir ikke spurt om de er norske

Vi som ikke ser «norske» ut, må stadig bevise at vi hører hjemme her.

Juan Pablo Tjomsland Vargas får ofte spørsmålet «Hvor kommer du fra, egentlig?» ganske tidlig i samtalen. Foto: Asbjørn Gabrielsen

Juan Pablo Tjomsland Vargas Student på UiB

«Er det så farlig å bli spurt hvor man kommer fra?» spør Torill Christine Lindstrøm i BT 30. september. Så bra at hun tar opp dette. Det er ikke bra å gå rundt og tenke på hva man bør spørre om og ikke, i redsel for å krenke noen.

Men så skriver hun «at det liksom skal være «finere» å si «jeg er norsk» enn å si «jeg er norsk med opphav fra det-og-det landet». Paradokset er at det er nettopp det som er fordomsfullt!

Og så skriver Lindstrøm at vi vil skjule vårt opphav, altså at vi skammer oss over vårt opphav, men heller burde være stolte av det.

Da har hun misforstått. Saken har med tilhørighet å gjøre, og med utseende som faktor for å avgjøre det.

Debatten handler ikke om tilhørighet til en region eller en spesifikk plass, men til en nasjon. Alle land har en eller en annen form for regionalisme.

Vi som ser «annerledes ut», som enten har brun hud eller andre trekk, har andre utfordringer enn striler, nordlendinger og bergensere.

Strilen hører til i Nordhordland, nordlendingen nord for Trøndelag. Bergensere blir jo ikke spurt om de er norske, selv om de selv vil si at de er en klasse for seg. Selvfølgelig er de en del av den norske befolkningen.

Vi som ikke ser «norske» ut, må stadig bevise vår tilhørighet. Spørsmålet «Hvor kommer du fra, egentlig?» får vi gang på gang, og ganske tidlig i samtalen.

Her er et eksempel på rekkefølgen av spørsmål jeg ofte får når jeg treffer noen jeg ikke kjenner, gjerne folk fra 40- årene og oppover.

«Hei, hva heter du?»

«Hvor kommer du fra?»

«Hvor kommer du fra, egentlig?»

Spør du de nye kollegaene dine på UiB hvor de kommer fra, egentlig? De som har dress, er lyse i huden, blå øyne og snakker kav bergensk? Om du gjør det, så er det bra. Men jeg tviler.

Saken er mer komplisert enn at vi som ikke ser ut som en standardversjon av «norske», ikke skal skamme oss over vårt opphav, men heller være stolte av det. Jeg tror vi må er erkjenne det, og la disse prosessene få prege våre møter med mennesker som ikke passer inn i våre standardversjoner av hvem som hører til eller ikke.

Det må være et mål å ikke kategorisere folk ut fra utseendet. Folk er jo så mye mer enn det.