Formuesskatt er feil medisin mot ulikhet

Publisert Publisert Nå nettopp

Høyres Tom-Christer Nilsen reagerer på fremstillingen til BTs gjestekommentator David Chelsom Vogt. Foto: Berit Roald / NTB

Debattinnlegg

Tom-Christer Nilsen Stortingsrepresentant, Høyre

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I gjestekommentaren «Skattejakt i blinde» (BT onsdag) blir vi i Høyre tillagt intensjoner og holdninger vi ikke har.

Leser en David Chelsom Vogts kommentar, får en inntrykk av at OECD mener formuesskatt er en god idé, at Thomas Piketty er ufeilbarlig, at nylige utredninger viser at høyere formuesskatt vil gi flere jobber, og at Norge er et land med store ulikheter.

Ingen av delene er riktig, mener jeg, og Vogts fremstilling er preget fordommer. Leserbrevreplikker tillater ikke å gå i dybden, men la meg likevel nevne noe: Når de internasjonale ekspertene i OECD blir spurt om formuesskatt er en god måte å utjevne forskjeller på, svarer de klart nei. Hvorfor skal en da ha den?

Det viktigste for å utjevne forskjeller er å sørge for at flest mulig har en jobb å gå til. Derfor vil Høyre endre skattesystemet for å skape flere jobber. Et av de viktige tiltakene er å redusere skatten på arbeidende kapital, for å gjøre det lettere å investere i bedrifter og skape og trygge arbeidsplasser.

Les også Gjestekommentaren som startet debatten: «Skattejakt i blinde»

Vi mener også det er viktig å ikke ha ordninger som gjør det mer lønnsomt å være utenlandsk eier enn å være norsk eier. Dagens formuesskatt bidrar til å gjøre utenlandsk eierskap i norske selskaper mer lønnsomt enn norsk.

Uansett hvordan en leser forskning på ulikhet, er Norge et av landene med minst slike ulikheter, selv om en legger siste, litt kuriøse SSB-rapport til grunn.

Når en spør småbedriftene selv, og når de utreder spørsmålet, svarer de at formuesskatten reduserer investeringer og langsiktig sysselsetting. Dette gir da større ulikheter på sikt.

Derfor bør en endre formuesskatten slik at norske eiere ikke diskrimineres, og at vi skaper flere jobber. Flere jobber utjevner ulikheter. Flere i jobb gir mer velferd.

Teoretiske og hypotetiske ideer om at skattlegging og avgifter ikke gir endret atferd, hører hjemme i elfenbenstårnet.