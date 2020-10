Kontantstøtten må skrotes én gang for alle

Kontantstøtten er en fotlenke på likestillingen.

Agathe Steen i Unge Høyre er uenig i moderpartiets forslag om å videreføre kontantstøtteordningen. Foto: Privat

Agathe Steen 2. nestleder i Bergen Unge Høyre

Forrige uke la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2021. Der foreslås det å videreføre kontantstøtteordningen. Det har negative konsekvenser for både integrering og likestilling.

Kontantstøtten har vært omdiskutert helt siden den ble innført. Med en prislapp på over en milliard kroner pr. år, har staten siden 1998 betalt norske kvinner for å være lenger hjemme med barna de første årene, i stedet for å sende dem i barnehagen.

Unge Høyre har lenge vært blant dem som ønsker å fjerne kontantstøtten. Høyre, derimot, ønsker fremdeles å beholde den. Dette til tross for at kontantstøtten skaper flere problemer enn den løser.

Den viktigste grunnen til å fjerne kontantstøtten, er hvilken konsekvens den har hatt for norske kvinner. Ved å dele ut en sum hver måned for å bli hjemme med barna, har man satt en fotlenke på likestillingsarbeidet kvinner har drevet i over 100 år.

Kontantstøtten gir et insentiv for å la nybakte mødre holde seg utenfor arbeidslivet lenger enn de trenger. En slik ordning hører ikke hjemme i 2021.

Kontantstøtten står i veien for både norskopplæringen og sosialiseringen barna får i barnehagen, skriver Agathe Steen. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Større konsekvenser får det likevel for kvinner med innvandrerbakgrunn. Blant norske innvandrerfamilier mottar nesten halvparten kontantstøtte i dag. Integrering har lenge blitt pekt på som en av våre viktigste oppgaver som samfunn. Samtidig vet vi at det er to nøkler for å lykkes med integreringen: God norskopplæring og inkludering i arbeidslivet. Kontantstøtten står i veien for begge.

Kontantstøtten får også negative konsekvenser for barn med innvandrerbakgrunn. Å la barn få gå i barnehagen har vist seg å ha positive virkninger for både sosialisering, integrering og norskkunnskaper. Dette er et fantastisk tilbud, som legger et godt grunnlag for hele det videre skoleløpet.

Ved å tilby kontantstøtte gir man et insentiv til å holde disse barna lenger utenfor barnehagen, hvilket fører til at barna får et dårligere utgangspunkt enn andre barn når de begynner på skolen. Derfor er det utrolig dumt at kontantstøtten nå videreføres i forslaget til nytt statsbudsjett for 2021.

For Høyre har argumentet hele tiden vært at kontantstøtten skaper valgfrihet for familiene. Da burde spørsmålet være hvor mye man er villig til å ofre for den lille ekstra valgfriheten. Siden 1998, har vi blant annet ofret nesten 50 milliarder kroner.

De 50 milliardene bør brukes på å skaffe flere barnehageplasser eller til å hjelpe arbeidsledige ut i jobb. Og ikke på en ordning som hindrer både likestilling, integrering og norskopplæring til kvinner og barn med innvandrerbakgrunn. Derfor er det en elendig prioritering å videreføre kontantstøtteordningen.