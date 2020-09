Regjeringen må på banen om vi skal redde kulturlivet

Kommunen og kulturaktørene kan ikke bære konsekvensene av strenge smitteregler alene.

Byråd Katrine Nødtvedt skriver at hun deler kulturlivets bekymring for hvordan de skal komme seg gjennom nok et utbrudd. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Debattinnlegg

Katrine Nødtvedt Byråd for kultur, mangfold og likestilling (MDG)

Bergen trenger et levende kulturliv. Jeg er helt enig med Hans Ole Rian i CREO når han i BT 10. september beskriver kulturlivets rolle og viktighet i samfunnet.

Derfor er vi nødt til å finne ut hvordan vi kan stanse nye smitteutbrudd, uten å miste aktørene som gir byen vår særpreg og liv.

De nye koronarestriksjonene rammer kulturlivet særlig hardt, men det er nødvendig å innføre strenge smitteverntiltak for dempe utbruddet.

Jeg deler kulturlivets bekymring for hvordan de skal komme seg gjennom nok et utbrudd, denne gangen uten mulighet for lokale krisepakker fra kommunen.

Derfor etterspør byrådet nå en plan fra nasjonale myndigheter. Vi trenger svar på hvordan vi skal møte nye smitteutbrudd på en måte som ivaretar bransjer som rammes hardt av nedstenging. Konsekvensene av lokale smitteutbrudd må kompenseres av nasjonale ordninger, som er tilpasset situasjonen lokalt.

Da krisen inntraff i mars, knuste vi sparegrisen for å hjelpe kulturlivet. Vi var for eksempel første kommune med en lokal tiltakspakke, og vi jobbet på spreng for å behandle søknadene, så kulturaktørene fikk penger på konto før sommeren.

Mange bergensaktører fikk penger fra kommunen, før de fikk det gjennom statlige ordninger. Vi har hatt kontinuerlig kontakt med kulturlivet gjennom pandemien.

Derfor visste både jeg og byrådet at når vi måtte innføre innstramminger på kort varsel, kom det til å føles som et slag i fjeset for mange som har stått på som helter, for å skape aktivitet i en krevende tid.

Det er viktig å presisere at de faglige rådene vi har fått, ikke bare er basert på hvor koronaviruset har blitt spredt frem til nå i Bergen, men hvor det er størst risiko for spredning når vi har økt generell smitte i befolkningen.

Erfaringer viser at faren for spredning av koronaviruset er større, der en stor andel mennesker befinner seg samme sted over noe tid. Det er med andre ord stor forskjell på å være sammen over lengre tid, enn når vi møtes på butikken eller står i en kortvarig kø.

Dette er bakgrunnen for at et av tiltakene er å begrense innendørsarrangementer til 50 personer i en tidagers periode.

Så lenge det ikke finnes en vaksine, vil det oppstå lokale smitteutbrudd i kommuner og regioner. Da er det helt riktig av kommunene å innføre ekstra strenge regler i perioder for å dempe utbruddet. Men konsekvensene av dette kan ikke kommunen og kulturaktørene bære alene.