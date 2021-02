Paradise Hotel-innspillingen provoserer oss revmatikere

Det mest betenkelige er den vage reaksjonen fra ellers dyktige Bent Høie.

Hvert år spiller TV 3 inn en ny utgave av Paradise Hotel i sydlige strøk. Det gjør de også i år, til tross for pandemien og reiserestriksjoner. Det provoserer Bekhterevforeningen. Bildet er fra en tidligere sesong. Foto: Rune Bendiksen, TV 3

Tore Tronrud Leder, Bekhterevforeningen Bergen og omegn

For pasienter med revmatiske lidelser er statens behandlingsreiser en viktig del for habilitering og rehabilitering. Reisene går til varmere strøk, som eksempelvis Montenegro, der også klima har en gunstig effekt på sykdommen.

Slike reiser er et supplement til tradisjonell behandling i Norge, og finansieres gjennom statsbudsjettet. Behandlingsreisene innbefatter et variert program med blant annet felles treninger på land og i varmtvannsbasseng, individuell fysioterapi, fotturer, massasje, undervisning og helsefaglig oppfølging.

Vi hadde forventet en sterkere reaksjon, skriver Tore Tronrud om reaksjonen «Paradise Hotel»-innspillingen fikk av helseminister Bent Høie (H). Foto: Privat

Erfaringene med slike behandlingsreiser er udelt positive. Det har gjort hverdagen enklere og bedre for mange med ledd- og skjelettlidelser. Ikke minst har det vært god samfunnsøkonomi ved at flere holder seg friskere, og kan forsette i arbeidslivet fullt eller delvis.

Da koronapandemien inntraff, ble alle planlagte behandlingsreiser lagt på is. Alle reiser tilogmed juni 2021 har blitt kansellert. Dette rammer vår gruppe hardt, og fører til økte plager og sykemeldinger for mange.

Naturligvis er det stor forståelse for at det ikke er mulig å gjennomføre reisene under pandemien. Myndighetenes råd og pålegg om å unngå reiser som ikke er nødvendige samt redusere sosial omgang, må følges – selv om dette får helsemessige konsekvenser.

På dette instituttet i Igalo i Montenegro pleier hundrevis av nordmenn å få behandling for revmatisme hvert år. Det siste året har dette ikke vært mulig på grunn av koronaviruset og reiserestriksjonene. Foto: Tore Tronrud Leder

Det er derfor oppsiktsvekkende og provoserende å lese er at et film/TV-selskap sender 55 personer til Mexico for å spille inn en ny sesong med «Paradise Hotel». VG-TV sender likeledes to reportere for å følge innspillingen som betraktes som en aktuell nyhetssak.

Det likevel kanskje mest betenkelige er den vage reaksjon fra den ellers dyktige helseminister: «Jeg ville ikke ha gjort det». Reaksjonen står i kontrast til de inngripende tiltak som ellers er innført i det norske samfunnet.

Vi hadde forventet en sterkere reaksjon.

Mangelen på tilstrekkelig mulighet til å få behandling i varmere klima forårsaker et alvorlig og stadig økende helseproblem som vi savner at myndighetene har et fokus på.

Vi ønsker nå et større oppmerksomhet om tiltak som kan komme revmatikere til gode, og en lovnad om økt antall behandlingsreiser når pandemien en gang gir slipp. Dette er det i høyeste grad rom for når det finnes sparte midler fra avlyste turer.