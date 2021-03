Derfor går Ap i Bergen inn for Israel-boikott

Dagens politikk hindrer ikke Israel i å begå folkerettsbrudd. Da kreves det sterkere virkemidler.

Palestinske demonstranter beskytes med tåregass ved muren mellom Gaza og Israel i 2018. Foto: Ibraheem Abu Mustafa, Reuters/NTB

Matias Birkeland Bystyrerepresentant, Ap

Endre Toft Leder for AUF i Vestland

Det var mye rusk og halvsannheter i innlegget til Høyres studentpolitikere Solberg og Banggren i BT 2. mars som trenger et nyansert tilsvar.

I diskusjonen om Israels okkupasjon på palestinsk jord er det viktig å skille mellom tre ting: Jøder og jødedom, staten Israel som demokrati og staten Israels rettsstridige handlinger overfor den palestinske befolkningen. Det er kun sistnevnte Arbeiderpartiet i Bergen har noe imot.

Dessverre ser Solberg og Banggren ut til å blande de tre, og dermed skyte spurv med kanon. Vi regner for øvrig med at Solberg som jusstudent er kjent med at Israels okkupasjon er i strid med folkeretten.

La det uansett være klinkende klart: i Norge har man (heldigvis) religionsfrihet, og slik skal det fortsette å være. De som trekker inn antisemittisme i spørsmålet om staten Israel sine handlinger overfor palestinere, blander rett og slett epler med bananer.

La oss illustrere med følgende eksempel:

Norge er også et demokrati, kanskje verdens beste vil mange hevde. Selv om Norge er et velfungerende demokrati betyr det på ingen måte at Norge er feilfritt. Det kan blant annet nevnes at Norge de siste to-tre årene har blitt dømt for flere menneskerettighetsbrudd i barnevernssaker.

Eller et litt mer banalt eksempel: Dersom naboen din slår ungene sine, men ellers er en lovlydig borger, ville jo ingen ment at vedkommende ikke burde straffes – selv om h*n ellers er lovlydig.

Endre Toft, leder AUF i Vestland og Matias Birkeland, bystyrerepresentant for Ap. Foto: Tor Høvik og privat

Det samme gjelder også staten Israel. Som Solberg og Banggren skriver, er Israel et «velfungerende demokrati med presse- og organisasjonsfrihet», men det betyr på ingen måte at staten Israel er feilfri og kan gjøre som den vil overfor den palestinske befolkningen.

En skulle jo tro at det var i alles interesser å ha en mest mulig nyansert debatt om et så viktig tema. Det er rett og slett ikke relevant å trekke frem alle positive sider ved staten Israel i et spørsmål om folkerettsbrudd og okkupasjon.

Konflikten mellom Israel og Palestina har vedvart i flere tiår, uten at situasjonen ser ut til å bedre seg mellom partene. I mellomtiden tilegner Israel seg større og større områder fra palestinerne. Dagens politikk hindrer ikke Israel i å begå folkerettsbrudd, og da kreves det sterkere virkemidler. Det hjelper ikke å snakke høyt om fred og tostatsløsning når det begås folkerettsbrudd, fengsling av barn og okkupasjon av den svakeste parten.

Gode venner tør å gi beskjed og stille krav. For at Israels okkupasjon skal opphøre, må den oppleves som ugunstig og ulønnsom. Derfor går Arbeiderpartiet i Bergen inn for en økonomisk boikott.