Takk for laget, Lånekassen!

Innsenderen har gjort seg noen tanker etter at han fikk dette brevet fra Lånekassen nylig. Foto: Privat

Erik Eriksen Fornøyd kunde

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Nylig besluttet Lånekassen og jeg – vel egentlig mest meg – å gå hver vår vei, etter et langt samliv. Det er ingen dramatikk i bruddet, og vi skilles som venner.

Faktisk som mer enn det. For hendelsen har fått meg til å tenke på den norske studiefinansieringsordningen som min favorittvelferdstjeneste (så får vi se om det endres når jeg får testet pappaperm). Uten den hadde det ikke vært noen selvfølge at en alminnelig utrustet gutt fra Sørlandet skulle ha sikret seg en pen samling studiepoeng, og spennende karriere.

Erik Eriksen Foto: Privat

Og for en som har brukt hele yrkeslivet i offentlig forvaltning, har det også vært moro å følge Lånekassens utvikling disse årene! De har hele tiden vært gode på kundeservice, men etter hvert også virkelig banet vei for digitale løsninger. Et eksempel til etterfølgelse for mange!

Så takk skal du ha, Lånekassen, og ja: Jeg har hatt stor nytte og glede av utdanningen min! Ta like godt vare på dem som følger etter!