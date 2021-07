Politikk og ideologi går foran behovene til vanlige mennesker

Nullutslippssonene vil gjøre livet vanskelig for mange.

«Et oppgjør med bilparken er noe som må gjøres nasjonalt og ikke gjennom å strupe lokal fremkommelighet», skriver innsenderne. Foto: Berit Roald / NTB

I Bergensavisen den 29. juni skrives det at Bymiljøetaten planlegger såkalte nullutslippssoner, hvor det ikke skal være lov å kjøre alminnelige diesel- og bensinbiler. Byrådet ønsker seg dette, og Thor Haakon Bakke (MDG) mener dette må komme raskt på plass.

Her går dessverre politikk og ideologi foran behovene til vanlige mennesker. Vi har alle et behov for å leve i trygge omgivelser med ren luft og rent vann, og dette har vi. Nylig viste en måling at Bergen har renest luft av de norske byene og er rangert som nummer fem av 320 europeiske byer som EUs miljøbyrå (EEA) har undersøkt.

Mennesker har også behov for fremkommelighet og mobilitet. Pendlere, eldre og barnefamilier er ofte avhengig av personbil for å få hverdagen til å gå opp. Kollektivtilbudet vårt er bra, men kan aldri kunne dekke alle behov til enhver tid.

Stig Torgersen (til v.), Anne Brit Reigstad og Olav Reikerås sitter alle i bystyret i Bergen for Senterpartiet. Foto: Senterpartiet / Privat

Nullutslippssonene vil i praksis gjøre livet svært vanskelig for svært mange, og det vil bli gjennomført på det mest usosiale vis, ved å belønne de som har god nok økonomi til å kjøpe elbil og straffe dem som av ulike grunner må kjøre diesel- og bensinbil.

Hvor mye slike soner vil hjelpe på den voksende klimakrisen, er uvisst. Biltransporten som før gikk gjennom sonene vil nå måtte kjøre en omvei. En studie for Oslo anslår 5–13 prosent reduksjon av byens transportrelaterte utslipp i 2026 fra fjorårets nivå, men det er uten å vurdere kostnader og ulemper ved tiltaket. Et oppgjør med bilparken er noe som må gjøres nasjonalt og ikke gjennom å strupe lokal fremkommelighet.

Hvis man stiller effekten på miljø- og klima opp mot kostnadene dette vil ha for innbyggernes levde liv, vil man fort kunne si at vinningen går opp i spinningen.

Vi i Senterpartiet mener at politikernes oppgave må være å gjøre livene våre enklere, ikke vanskeligere. Vi må anerkjenne at våre behov er ulike og at inngripende tiltak, selv om det frontes som miljøpolitikk, ofte vil gjøre mer vondt enn godt.