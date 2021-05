Tystads konspirasjonsteori om Bybanen

Falske nyheter og ubegrunnede korrupsjonsanklager er det aller siste bybanedebatten trengte.

La det ikke være noen tvil om at de som planlegger Bybanen, gjør det de blir bedt om – ikke av mafialedere, men av Bergen bystyre, skriver byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke (MDG) Foto: Tuva Åserud

Thor Haakon Bakke Byråd for klima, miljø og byutvikling (MDG)

Publisert For mindre enn 30 minutter siden

I et stykke tekst 5. mai lanserer Trond Tystad en teori om at fagfolk i fylkeskommunen og kommunen, ansatte hos Statsforvalteren, og folkevalgte politikere i to forvaltningsorganer over flere valgperioder, har slått seg sammen i en konspirasjon for å få Bybanen i dagen ved siden Bryggen.

Teorien er trist og usann, men først og fremst er dette alvorlige og uakseptable påstander.

La det ikke være noen tvil om at de som planlegger Bybanen, gjør det de blir bedt om – ikke av mafialedere, men av Bergen bystyre. Traseen for Bybanen mellom sentrum og Åsane ble vedtatt av de folkevalgte april 2016. I vedtatt trasé ligger blant annet dagløsning langs Bryggen.

Årsaken til at planleggerne nå jobber med tunnelløsning i sentrum, er at byrådet vedtok at arbeidet skulle gjøres for å få et fullverdig sammenlikningsgrunnlag til dagløsning langs Bryggen. Bystyret skal ta en beslutning til høsten, med oppdatert beslutningsgrunnlag. Man vil vite mer om alt fra kostnader og økonomi til tekniske løsninger enn tidligere.

Slik visualiserer det tyske konsulentselskapet Michael Kloos situasjonen på Bryggen med bybane, sett fra Bradbenken. Illustrasjon: Michael Kloos planning and heritage consultancy (fotomontasje fra rapport)

Tystad sår tvil om at det vil være mulig å bygge bybane over Bryggen på grunn av havnivåstigningen som er forventet fremover. Dette er noe kommunen så klart har tenkt på. Med flinke fagfolk og politikere som er opptatt av gode kollektivløsninger, kjemper vi for reduserte utslipp samtidig som vi planlegger for konsekvensene av klimaendringene.

Nå har fylkeskommunen, som bygger Bybanen, spilt inn at en bør legge høyden på banetraseen foran Bryggen med 175 cm som laveste punkt over havet, jevnfør NN2000, offisielt høydesystem for Norge.

Prognosene viser at det ikke er forventet at man får stormflo, altså at det kommer en særlig høy vannstand i forbindelse med storm, over dette nivået i 2050.

I 2070 er det forventet stormflo med gjentaksintervall hvert 200. og 1000. år. I 2100 vil gjentaksintervallet for stormflo være hvert 5. år med en varighet på cirka 1,5 time, da vil også større stormflo inntreffe med gjentak hvert 10., 20., 200., og 1000. år med en varighet på maks fire timer.

Denne grafen viser hvor hyppig man kan vente seg stormflo på ulike nivåer Bryggen i år 2070. Fylkeskommunen ønsker nå å legge laveste punkt av Bybanen på 175 centimeter over havet. Foto: Faksimile fra presentasjon av forventet vannstand / Vestland fylkeskommune

Det er altså større sannsynlighet for å vinne i Lotto enn å sitte på Bybanen mens det er stormflo over 175 cm i overskuelig fremtid. Ellers er nok sannsynligheten ganske lav for at Tystad vil la seg overtale av fakta, men for bybanedebatten sin del hadde det vært bra.

I tilfellene med stormflo vil Bybanen kunne snu i Sandbrogaten og Kaigaten ved oversvømmelser. Konstruksjoner og teknisk anlegg som kan ta skade av flom, legges på høyere nivå eller sikres mot vanninntrenging. Skinnene til Bybanen tåler å stå under vann. Ting er på stell og gjennomtenkt, men vi jobber så klart videre for at løsningene skal bli best mulig. Det er et pågående arbeid.

Statsforvalteren, tidligere Fylkesmannen, støtter disse vurderingene og hvordan fylket og kommunen jobber, på tross av at Tystad sprer tvil om dette i sitt innlegg. Det er uredelig.

Tidligere byråd Trond Tystad (bildet) anklager i sitt innlegg bybaneplanleggerne for å motarbeide en tunnelløsning for Bybanen i sentrum. Det er uredelig, mener byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Arbeidet med Bybanen er en lang og komplisert planprosess. Et så stort infrastrukturprosjekt går over mange bystyreperioder. Det stiller krav til folkevalgte, innbyggerne og fagfolkene. For å lande gode løsninger har man høringer, innspill fra befolkningen, folkemøter og andre former for medbestemmelse, utredninger gjennomført av dyktige fagfolk og innleide konsulenter, debatt i offentligheten og bystyrevedtak i flere omganger.

Ingen truer noen med våpen, som mafia, eller med atomkrig eller økonomiske sanksjoner, som Trump hadde som varemerke.

Tvert imot – det er lokaldemokratiet som spiller seg ut. Med åpenhet, inkluderende prosesser, en kritisk presse og politisk behandling i folkevalgte organ.

Avslutningsvis: Økt havnivå er ikke først og fremst et problem for Bybanen. Det er en global utfordring og en utfordring for veldig store deler av byen.

Utredning av barrierer for å skjerme sentrum er derfor også en del av jobben vår. Samtidig bygger vi bybane, blant annet for å hindre utslipp av klimagasser og inngrep i natur, for å skape gode liv for bergenserne.