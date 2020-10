«Dere fra Norge er så vennlige og forståelsesfulle», sier pasientene

Jeg kjente på utilstrekkelighet hver eneste dag.

Anestesisykepleier Janecke Engeberg Sjøvold har vært med et innsatsteam som har bistått Hellas etter brannen i flyktningleiren Moria. Hun er nettopp tilbake i Bergen. Foto: Privat

Janecke Engeberg Sjøvold Anestesisykepleier, Haukeland Universitetssjukehus

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg er anestesisykepleier og har vært med i et norsk medisinsk innsatsteam som har bistått Hellas etter brannen i Moria-leiren. Vi har nettopp kommet hjem etter seks uker i flyktningeleiren Kara Tepe på Lesvos.

I løpet av disse ukene behandlet vi over 4200 pasienter. 1700 var barn under 17 år. Mer enn 800 var under fem år.

Noen er født her, andre har bodd her i flere år. Mange har kommet hit via en skremmende og farlig flukt. De har lidd stor overlast og er psykisk skadet, og det blir ekstra spesielt når tolken sier:

«Jeg kjenner denne gutten, vi kom hit i den samme båten.»

Det har vært mange gode øyeblikk og møter. Jeg har holdt nyfødte babyer, delt fine stunder med stolte foreldre, tøyset og tullet masse med barn og hjulpet mange med deres medisinske problemer.

Det har også vært tøffe stunder, som etter den hjerteskjærende konsultasjonen med en far og en sønn. Den syv år gamle gutten hadde posttraumatisk stressyndrom, snakket ikke og forholdt seg ikke lenger til denne verden.

Et barn er blitt fraktet inn i teltet på grunn av panikkanfall og heteslag etter mange timer i kø for å bli sluset inn i leiren. Barnelege Asle Hirth og sykepleier Janecke Engeberg Sjøvold jobber til vanlig i Helse Bergen. Foto: Privat

Hver morgen gjorde vi klart sykehusteltet og kledde oss i smittevernsutstyr, før vi tok imot de første pasientene klokken 09.00. Da hadde de som regel stått i kø i flere timer alt. Det var varmt, bråkete og mange tunge historier.

Å møte unge voksne på samme alder som mine barn, men som har fått utdelt langt dårligere kort, gjorde også veldig inntrykk. En av pasientene var en gutt på 21 år med smerter og infeksjoner på fingrene. Alle neglene hadde blitt trukket ut under tortur i fengsel.

Alle barn har de samme rettighetene, ifølge FNs barnekonvensjon. Retten til et navn og en nasjonalitet, til beskyttelse, til best mulig helsehjelp og nok mat og drikke. Retten til å bli hørt og gå på skole, til å leke og hvile.

Alle barn, står det, men hva med barna i Kara Tepe?

Det norske teamet behandlet 800 barn under fem år. Mange var nyfødte. Foto: Janecke Engeberg Sjøvold

Brannen i Moria-leiren har satt dype spor i barna. Ikke bare i form av brannskader, men også i form av mareritt og panikkanfall.

Her er ingen lekeapparater eller lekeplasser for barna. De eier ikke stort mer enn klærne de står og går i, og de er preget av livet her og det de har opplevd.

Livet i leiren er svært hardt. De har et telt og ulltepper, men de fleste har ikke noe å ligge på, bortsett fra pappkartonger eller liknende. Teltene står på pukkunderlag.

Mellom 500 og 1000 av menneskene i leiren har testet positivt på covid-19. De blir isolert på eget område med piggtrådgjerder rundt. Foto: Janecke Engeberg Sjøvold

Det er mye skabb og lus i leiren. Det er svært vanskelig, om ikke umulig, å få bort fordi man ikke har mulighet for å vaske klær og tepper.

Det klør og svir og har selvfølgelig stor innvirkning på søvn og livskvalitet. Vi behandler så godt vi kan, og gir kløestillende kremer i tillegg.

Et lite barn kommer til teltet for å få behandling for skabb. I leiren bor det nå cirka 9300 flyktninger. Foto: Janecke Engeberg Sjøvold

Det er også mange barnesykdommer som vannkopper og brennkopper. Disse blir svært infisert og kan gi både feber og alvorlige infeksjoner.

Mange av barna har også dårlige tenner på grunn av mangel på tannkoster og tannkrem, men også fordi dette er kulturer med mye søt te og søte kaker. At det ikke er tannlegetilbud i leiren for tiden, gjør situasjonen vanskeligere.

Å blåse bobler er en fin avledning under undersøkelsene. Foto: Janecke Engeberg Sjøvold

Barna her er som barn flest. De blir syke, de blir redde, de skader seg. Det de har opplevd og opplever, vil prege dem i lang tid. De trenger hjelp til å bearbeide alt de har vært gjennom.

Foreldrene her er som foreldre flest. De engster seg for barna sine og ønsker det beste for dem.

Det medisinske teamet fra Norge behandlet en del brannskader etter brannen i Moria-leiren, som hos dette barnet. Takknemlige foreldre fikk oppleve at skadene ble helet over tid, og at barnet fikk sove under de smertefulle sårskiftene. Obstretiker Tone Shetelig Løvvik og sykepleier Janecke Engeberg Sjølvold tar bort munnbindet i et kort øyeblikk under fotografering. Foto: Privat

«Dere fra Norge er så vennlige og forståelsesfulle,» sier mange av pasientene. Hvordan kan man klare å ikke være det i møte med denne nøden, tenker jeg da.

Vi jobbet ni timer hver dag. Etter endt arbeidsdag var vi slitne, både fysisk og mentalt. Jeg er stolt av jobben vi gjorde på Lesvos, men kjente på utilstrekkelighet hver eneste dag.

Å akseptere at det vi kunne gjøre var svært begrenset og på langt nær nok, er ekstremt vanskelig. Det er godt å få hjelpe, men tungt å ikke kunne gi barn og voksne hjelpen de trenger.

Teksten er basert på bloggen til Janecke Engeberg Sjøvold.