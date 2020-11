Ute av proporsjoner, Næss?

I møte med slik argumentasjon, velger jeg heller å sette min lit til ekspertisen.

Tor Eldevik (bildet) reagerer på innlegget fra overlege Halvor Næss. «Jeg lar meg ikke overbevise av det han skriver», skriver Eldevik. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Tor Eldevik Bergen sentrum

Overlege Halvor Næss slår i Bergens Tidende 10. november fast at «forståelsen av koronaepidemien er helt ute av proporsjoner» og at «den koronapolitikken som føres nå [er] uforståelig». Jeg håper han har rett og at vi snarest kan returnere til våre normale liv, ikke minst sosialt. Men jeg lar meg ikke overbevise av det han skriver.

Det er spesielt et par av Næss’ konkrete argumenter jeg stiller spørsmål ved og som – ja, nettopp – synes helt ute av proporsjoner. For det første beskriver han en dødelighet på én promille for «friske menn i 60-årene som smittes av korona» som «svært lav». Dette holdt opp mot en generell dødelighet for denne gruppen på én prosent.

Jeg er verken medisiner eller epidemiolog, men en ny sykdom i befolkningen som kan assosieres med 10 prosent av den normalt totale dødeligheten, synes for meg særdeles urovekkende.

For det andre, Næss knytter omfanget og håndteringen av den pågående globale pandemien til egne erfaringer med et lokalt influensautbrudd i år 2000. Haraldsplass Sykehus fikk plutselig en voldsom daglig pågang med smittede, men etter en treukers periode var det hele like plutselig over.

Smittetallene for Haraldsplass den gang stiller han opp mot smittetallene for Norge nå og finner et tilsynelatende beroligende forholdstall.

Haraldsplass sykehus opplevde et kortvarig influensautbrudd i år 2000. Men hva har det med koronapandemien å gjøre, spør Eldevik. Foto: Rune Nielsen (arkiv)

Jeg forstår ikke sammenlikningen. Hva et enkeltsykehus kan håndtere fra et lokalt utbrudd over tre uker, kan umulig være en god målestokk for hva som er forsvarlig at hele det nasjonale sykehusvesen skal tåle under en langvarig pandemi?

Haraldsplass hadde formodentlig storebror Haukeland rett borti gaten stående i beredskap. Hva har vi når den nasjonale kapasiteten er sprengt?

I møte med en slik argumentasjon velger jeg fortsatt å sette min lit til det som synes å være den rådende oppfatningen fra ekspertisen – at en relativ nedstengning er det vi trenger nå, ikke minst for å unngå enda mer drastiske konsekvenser siden.