Når skal stigmatiseringen av unge troende ta slutt?

Folk må få tro eller ikke tro uten å bli tråkket på.

«Det virker som Sebjørnsen tror at løsningen er å stigmatisere vekk unge troende kristne», skriver Johannes Banggren (H) i sitt svar til religionslærer. Foto: Privat

Johannes Banggren Lektorstudent ved Universitetet i Bergen

Lærer Elin Sebjørnsen hevder i BT, 13. april, at religion er gammeldags. Ikke bare er dette en rar påstand, men selve uttalelsen, som også kommer fra en lærer i faget, er svært bekymringsverdig. Dette fordi meldingen er rettet mot en spesifikk (allerede utsatt) gruppe; nemlig norsk troende ungdom.

Hvor aktiv og offentlig man ønsker å være med sin religiøsitet, er selvfølgelig helt opp til hvert enkelt menneske. Hvis du derimot googler «religion og ung», får du opp mange artikler av unge nordmenn som ikke har turt å fortelle om sin tro. Hvorfor? Fordi de er redd for å bli satt i bås, bli stigmatisert.

Med leserinnlegget er Sebjørnsen selv en aktiv bidragsyter til å direkte stigmatisere unge menneskers tro. Hvorfor kan man ikke bare tillate at folk kan få tro på det de vil, uten å blindt kritisere dem for at de har fordomsfulle holdninger? Det synes for meg å være veldig fordomsfullt.

I Norge er vi så heldige at vi kan kritisere ting man ikke liker, men man bør allikevel forstå hvem kritikken treffer. Det virker som at Sebjørnsen mistet totalt oversikten over selve budskapet i sin egen tekst. Fullstendig mellommenneskelig forståelse og aksept er ikke noe som magisk blir til uten religion.

Religion er noe som vi har levd side om side med i alle tider, og jeg vil hevde at religion vil fortsette å eksistere i all fremtid. Heldigvis har religioner, og da kanskje spesielt kristendommen, utviklet seg gjennom tidene.

Som en kommende religionslærer synes jeg at religion er både spennende, mangfoldig og vakkert!

Sebjørnsen mener også at det er håpløst at Norge har et kristent fundament i samfunnet, samtidig som hun viser til et av mange nordmenns favorittsitater; nemlig kardemommeloven.

På lærerstudiet lærer vi å reflektere, drøfte og se sammenhenger. Det bør derfor ikke komme som et sjokk at Bibelens gylne regel er skremmende likt Egners særdeles gode sitat. Allikevel hevder hun at et kristent fundament er håpløst. Svært selvmotsigende.

Bibelens gylne regel er skremmende lik kardemommeloven, skriver innsenderen. Foto: Jarl Fr. Erichsen

Norge er et sekulært samfunn. Norge er en multikulturell nasjon. Ingen skal argumentere imot det. Det er helt supert! Men folk bør få lov til å tro på det de vil, eller ikke tro på det de vil, uten å måtte bli tråkket på i lokalavisen hver eneste uke.

Realiteten viser at det finnes mange kristne troende ungdommer som ikke tør å være seg selv, utelukkende fordi de er redde for reaksjonene. Det kan virke som det er spennende at noen er både muslim eller buddhist, men kristen? Nei, det er gammeldags!

Hvordan kan en religionslærer forsvare dette?

Jeg har fullstendig tro på unge nordmenn ønsker et samfunn med plass for alle, enten du er kristen, muslim, agnostiker eller ateist. Det virker som Sebjørnsen tror at løsningen er å stigmatisere vekk unge troende kristne. Jeg vil heller hevde at hun selv er en del av problemet.