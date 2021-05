Dropp kassebyggene på Sandsli!

Vi trenger trygge områder for felles aktiviteter.

Boligene er planlagt på parkeringsplassen til høyre. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Olav Nilssen Søreidgrend

Nylig meldte BT at den store parkeringsplassen på Sandsli – som ligger tom etter at olje- og entreprenørselskapenes virksomhet i området har skrumpet inn til det usynlige – er kjøpt opp av Bergen kommune og DNB. Planen er å bygge enda flere kasseformede og uønskede boligblokker i et for lengst overbefolket område.

På denne store og beskyttede plassen lar småbarnsforeldre de minste prøve seg på ny sykkel med støttehjul, de litt eldre barna kjører rundt med sine radiostyrte modellbiler, neste årsklasse vakler en smule ustø rundt på rulleskøyter, tenåringsjenter kjører rundt på rullebrett de fleste kvelder i uken. Det som tilsynelatende er folk fra idrettslag kommer i biler sammen med mange ungdommer for å trene på rulleski og, ikke minst, er det etter hvert mange som sent på kvelden har sittet bak rattet på familiebilen for sin aller første kjøreleksjon på et trygt og velegnet område.

Alle disse aktivitetene trenger en slik stor og åpen plass til stor nytte for beboere i området, som ikke har andre egnede steder å dra til. Folk på Sandsli har behov for at parkeringsplassen – HELE parkeringsplassen – får ligge i fred.

Kommunen bør for en gangs skyld kunne tenke litt andre tanker enn bare å stappe inn enda mer folk i kassehus, som er mye styggere og utriveligere i levemiljøet enn det Peter Frølich beskriver i sitt viktige og velskrevne debattinnlegg i Bergens Tidende for 23. april. Bergen kommune er ytterst vanstyrt, og bolig- og fortetningspolitikken er det fremste eksempel på dette vanstyret.

Folk skal ikke bare bo tettere og tettere i en stadig mer utrivelig kommune. Vi trenger aktiviteter med mening i livene våre også.