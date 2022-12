Vi gir oss ikke før regimet i Iran har falt

Det islamske regimets brutalitet sjokkerer en hel verden. Men Vestens holdning sjokkerer oss mest.

Norsk-iranske Siavash Mirghafari mener den norske regjeringen i for liten grad har kritisert regimet i Iran.

Siavash Mirghafari Eks-flyktning fra Iran og medlem av Ap

Brutaliteten det islamske regimet i Iran viser, er uten sidestykke. Over 460 er blitt drept i demonstrasjoner, og ikke nok med det, en av dem som ble arrestert under demonstrasjonene, ble nylig henrettet.

Regimet har drevet en politikk for å splitte folk. Kvinner, menn, barn og unge gutter og jenter blir drept i demonstrasjoner. Kurdere og balutsjere drepes også.

Iranere står side ved side fra Kurdistan til Teheran og Balutsjistan og andre steder. Vi står sammen og vil ikke gi oss før vi har fjernet det islamske republikken.

Det som sjokkerer oss mest, er den nonchalante holdningen vestlige land viser. Noen av landene har innkalt iransk ambassade på teppet og protestert, men ikke noe mer. Iran har innkalt Norges ambassadør til to møter for å protestere mot at stortingspresident Masud Gharahkhani har støttet iranernes kamp for frihet.

Den norske regjeringen har vært en stor skuffelse. Heldigvis har en del politikere fra Arbeiderpartiet, som stortingspresidenten og ordføreren i Bergen, reagert på det som skjer i Iran og støttet iranere. Det er modige iranske kvinner som leder kampen mot tyranniet, og iranske kvinner lurer på om feminister i det hele tatt har hørt om deres kamp.

Hvor mange må bli drept for at politikere i Norge reagerer? Man begynner å lure på om den norske regjeringen er mer opptatt av å beholde regimet enn å støtte denne kampen.

Det iranske regimet står bak det meste som skjer i Midtøsten. I Libanon støtter de Hizbollah, i Jemen står Iran bak sjiaopprørere, og i Irak er det i realiteten det islamske regimet som kontrollerer situasjonen. I Syria er det takket være Iran at Bashar fortsatt har makten. I Ukraina er det iranske droner som hjelper Putins brutale krigføring.

Hvor mange tilfeller skal jeg nevnte før regjeringer verden rundt, og spesielt den norske regjeringen, forstår at et fritt og demokratisk Iran er bra for folket i Iran og for fred i verden.

Er det virkelig så vanskelig å forstå?