Jo, vi kommer til å kritisere Høyre

Budsjettet er 99 prosent byrådets, og det er bra for byen vår.

Budsjettforliket handler om å unngå uansvarlig pengebruk, skriver innsenderen. Her signerer Charlotte Spurkeland budsjettet på vegne av Høyre. Til høyre for henne Geir Steinar Dale, som signerte for Ap.

Even Sørland Fraksjonsleder for Ap i utvalg for helse og sosial

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

SV-medlem Kim Straumsnes skriver at det nå blir vanskelig for Ap å kritisere Høyre. Jeg kan love at vi kommer til å kritisere Høyre for mye frem mot valget. Men de fortjener ros for å være med på å gi byen et ansvarlig budsjett.

I syv år har vi samarbeidet med SV om budsjett. I bystyremøtet onsdag var vi med på å foreslå en veldig god varaordfører fra SV. Og vi ønsker mer samarbeid med SV i fremtiden.

Men da 2023-budsjettet skulle forhandles, stilte SV dessverre med ultimatum og urimelige krav. De forlot møtet og nektet å forhandle.

Høyres gruppeleder har rett i at dette ikke er Høyres budsjett, skriver Even Sørland (Ap).

Budsjettforliket handler om å verne viktige velferdstjenester i en tøff tid, og samtidig unngå uansvarlig pengebruk.

Høyres gruppeleder har understreket at dette ikke er Høyre sitt budsjett. Det har hun rett i. Budsjettet er 99 prosent byrådets, men fem partier har gitt og tatt på en konstruktiv måte for å bli enige om en avtale. Det er bra for byen vår.

Årets budsjettforlik styrker barnevernet, løfter sosialhjelpen og har en storsatsing på aktivitetskort til barnefamilier. Uten å øke eiendomsskatten for vanlige bergensere med helt vanlige boliger. Vi øker bunnfradraget og får en mer sosial eiendomsskatt enn før.

Kontroll på økonomien gir resultater. Gjennom syv år i byråd har Ap sørget for bydelsvis barnehagedekning og bygd 13 nye barnehager, 11 er totalrenovert. 17 skoler er helt nye eller totalrenoverte. Vi har fått på plass 447 nye sykehjemsplasser og fire nye sykehjem. Vi har sørget for flere lærere, gratis SFO for de minste og et løft for innholdet. Gratisprinsippet i idretten er bevart, vi bygger nye haller og svømmebasseng og ruster opp de vi har.

For å avslutte med litt Høyre-kritikk: Der Høyre-byrådet før oss lot det skure, pusser vi opp og bygger nytt. Bergen har blitt en by med penger til å satse på det viktigste: velferd for barn, unge og eldre.