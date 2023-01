Det nytter ikke bare å telle statsråder

Vi har sjelden hatt en regjering og et stortingsflertall som bedre speiler det politiske Vestlandet, enn det vi har nå.

Vestlandet og Bergen satt igjen med lite under Solbergs regjering, mener Lubna Jaffery (Ap).

Lubna Jaffery Stortingsrepresentant for Ap

Arbeiderpartiet leder byrådet i Bergen og har ordføreren i Eigersund, Sandnes, Stavanger, Karmøy, Haugesund, Stord, Voss, Kinn, Ålesund og Kristiansund.

Høyre, på sin side, har ordføreren i Molde. Arbeiderpartiet er Vestlandets parti, og har vært Hordalands største i åtte av tretten stortingsvalg de siste 50 år.

Når dette er nødvendig å minne om, skyldes det høyresidens og noen kommentatorers sedvanlige forsøk på å spinne en annen fortelling. Sist ute er Mathias Fischer (BT 7. januar), der han i tillegg angriper Senterpartiet.

La meg derfor legge til at av Vestlandets 92 kommuner, har regjeringspartiene byrådsleder/ordfører i 66, Høyre i 12. Av de tre fylkesordførerne kommer tre fra regjeringspartiene, null fra Høyre. Fischer teller statsråder, men glemmer partitilhørighet:

Kommunenes og fylkenes politiske topper har bedre tilgang til sentrale beslutningstakere når disse er partifeller. Sånn er det bare.

Kritikken som nå reises, koples til statsbudsjettforslaget i oktober. Bakteppet var en historisk ekstremsituasjon i norsk kontekst: Som følge av global – og norsk – post-covid-inflasjon måtte oljepengebruken ned for å få kontroll på priser og renter. Samtidig måtte økte utgifter på nær 100 milliarder, til bl.a. folketrygden, 36.000 ukrainske flyktninger og strømstøtte, dekkes inn.

Beinharde prioriteringer gir tilsvarende reaksjoner, og de kom fra hele landet.

Lokale politiker-topper har også innflytelse på regjeringen, mener innsenderen. Her representert ved ordfører Linn Kristin Engø (Ap), fylkesordfører Jon Askeland (Sp) og byrådsleder Rune Bakervik (Ap) sammen med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap)under åpningen av bybanen til Fyllingsdalen.

I kontrast står alle normalårene med Erna Solbergs regjeringer, der man kunne pøse på med oljepenger. Med oljeprisfallet og koronaen enda mer. Vestlandet og Bergen satt igjen med lite. Hovedprioriteringen var ikke-vekstfremmende skattekutt til de rikeste, noe som også hadde en betydelig geografisk slagside:

«Tre nabolag i Asker og Bærum vil få like mye i skattelette som landets 141 kommuner med de fattigste innbyggerne hvis formuesskatten fjernes slik Høyre og Frp ønsker», konkluderte Aftenposten etter en gjennomgang (11. februar 2014).

Arbeiderpartiet gikk til valg på ønsket om en flertallsregjering av Ap, Sp og SV. Verken Sp eller SV ønsket dette, men det var en grunn til at vi gjorde det. Selv om siste del av budsjettforhandlingene foregår i åpent lende, harmonerer sluttresultatet med helheten i Arbeiderpartiets politikk og verdier.

Det samme kan sies om den geografiske balansen. En fordel med ekstrarunden i Stortinget er muligheten for innspill og påtrykk.

Audun Lysbakken skal ha ros, men var ikke alene. Bergen kan skilte med Arbeiderpartiets fremste finanspolitiker, Eigil Knutsen, og vår samlede hordalandsbenk la betydelig kraft inn for det som ble resultatet.

Til slutt bør det nevnes at vestlandsk elendighetsbeskrivelse for tiden er vanskelig å vinne forståelse for i andre deler av landet. Det investeres enormt i offshorenæringen, blant annet som følge av den midlertidige skattepakken Arbeiderpartiet jobbet frem i 2020.

Og der lite skjedde under Solberg på havvind, rulles det nå ut en svær satsing. Ingen landsdel vil komme bedre ut av dette i form av arbeidsplasser, næringslivsaktivitet og velferd, enn vår.

Som næringsminister Jan Christian Vestre påpekte i BT (16. november 22): Samspillet mellom Arbeiderpartiet og Vestlandet har vært en historisk suksess – og vil fortsette å være det.