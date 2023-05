Barnet ditt skal ruse seg! Kom og se!

I år er jeg russepappa og har blitt mobilisert ut på et par vaktoppdrag.

Elsket og forhatt. Årets russefeiring har fått mye oppmerksomhet etter at det ikke ble noen av fylkeskommunal feiring i Hordnesskogen.

Karl Morten Bårdsen Bergen

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jada, russefeiring er en tradisjon. Jeg vet. Men det fins så mange tvilsomme tradisjoner der ute: okseløpet i Pamplona, isbading og osteløpet i England. Av og til må det være lov å stoppe opp for å spørre: Hvorfor?

Man skjønner så klart at ungdommen vil feste, men er det verdt å kjøre så intensivt at det går ut over helsen og karakterene? Er det virkelig morsomt å spise to liter is på en halvtime for å få en ispinne i russeluen?

I år er jeg russepappa og har blitt mobilisert ut på et par vaktoppdrag. Onsdag 26. april var det russedåp. Russen hadde leid et festlokale der vakthold var en helt avgjørende del av leieavtalen.

Vi var et titall foreldre som stilte i gule refleksvester for å sørge for en tryggest mulig russefeiring. Det er jo fantastisk at russen vil ha foreldrene på sine arrangement. Selv var jeg russ 1991. Det var ikke en forelder i sikte noen steder.

Russefar Karl Morten Bårdsen (til v.) sammen med sin kone Charlotte Bårdsen og Gjertin Neset.

Kvelden så omtrent slik ut:

Klokken 18.00: Russedåpen starter. Russen står på linje og må styrte en valgfri drikke nedpå. Det man eventuelt ikke klarer å drikke, må man tømme over eget hode. De som fjusker, får en bøtte vann tømt over seg fra en i russestyret. Festlig.

Klokken 19.00: Festen er i gang for alvor. Utenfor festlokalet er det kaldt og surt. Inne er det pulserende musikk og dampende varmt. Mange russ har på seg hørselvern. Det er jo smart. Kan ikke huske at russ-91 brukte den slags. Verden har gått litt fremover.

Klokken 20.08: Den første russen er overstadig beruset og blir hentet av sin mor. Han er omsvermet av hjelpsomme venner som hjelper til med å stable ham inn i baksetet. Noen forutseende russ har funnet en bøtte som han får plassert i fanget. Godt å ha noe å holde i. Moren smiler. Sikker greit å få poden hjem tidlig.

Klokken 20.30: Melding om at en gjeng russ har gått opp til en fotballbane i nærheten for å spille fotball. Rødruss mot blåruss. Heldigvis har vi med plaster. På forrige arrangement ble det noen plastringer av såre knær.

Her blir årets russestyre på Sotra døpt. En fin gjeng, synes innsenderen.

Klokken 21.00: Det er hektisk. Mange russ inne og ute. Utevaktene ser på klokken som beveger seg altfor sent. Det er iskalde fire grader. Man får jo lyst til å be ungdommen kle på seg. Jeg ser én russ som har på ytterjakke. Ellers går ungdommen kledd som om det var 25 grader.

Klokken 21.05: En ung mann dukker opp i skinnjakke og finbukse. Et par utevakter stormer til for å se om vedkommende skal bortvises som uvedkommende. Falsk alarm. Russedressen var forsinket i posten.

Klokken 21.30: En russ har problemer med å fote seg ettersom han har fått for mye å drikke. En kamerat trer støttende til og ordner dessuten vann til sin ustø kamerat.

Klokken 22.00: Det er dansing og hopping både inne og ute. Med et par unntak respekterer ungdommene at det ikke er lov å drikke utenfor lokalet. En russ insisterer på å ha med en flaske utenfor og havner i krangel med en vakt. Minst ti russ allierer seg med vakten: «Skjerp deg, Andreas!» Gutten gir etter for presset og gir fra seg flasken.

Klokken 22.30: Melding om at en jente har låst seg inn på do og griner. Ny melding like etter: To venninner har kommet seg inn og trer trøstende til. De beste folkene på jobben, kan du si.

Klokken 22.40: Mange russ har forlatt festen og er på vei hjem. Noen vil lete etter russebussene som visstnok har samlet seg i Kandaskogen.

Klokken 22.50: Musikken er slått av, og både russ og vakter går i gang med å rydde lokalet. Det går fort når mange hjelper til.

Klokken 23.05: Festen er over, og de siste vaktene forlater stedet.

Konklusjon: Årets russ er en fin gjeng som tar vare på hverandre.