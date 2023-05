Kjære foreldre, dere må passe bedre på tenåringene

I jobben min ser jeg at russetiden går i feil retning.

Bildet er fra 2021.

Orhan Sagir Minde

Man kan se på alle gatehjørner nå at russen har sluppet løs igjen. Det er kjekt at noen koser seg og gleder seg til å bli ferdige med skolen.

Jeg håper at de går gjennom russetiden uten vonde opplevelser som voldtekt, narkotika, vold og for mye fyll og tull.

Jeg var selv kjemperedd for at mine døtre skulle komme ut for noe vondt som russ. Tanken på det verste har holdt meg våken gjennom to russetider. Heldigvis har det gått bra, men jeg må si at jeg ble ti år eldre gjennom den tiden!

Alle foreldre i Norge gjør sikkert det de kan for ungene. Men vi som jobber i persontransportbransjen, ser at utviklingen går i feil retning.

Russetiden nå handler kun om drikking, festing uten konsekvenser, sex, narkotika, fyll og spetakkel.

Det virker som om ungdom lærer å drikke lenge før de blir 18 år. Og når de blir 18 og myndig, forsvinner fornuften i russetiden.

Nå kan jeg allerede høre noen si: Nei, men han der overdriver jo!

Orhan Sagir var selv bekymret da døtrene var russ. Nå har en oppfordring til tenåringsforeldre.

Nei, det er dessverre fakta. Politiet ber foreldre hente ungene sine fra fester som kommer ut av kontroll ofte. Det betyr at du som forelder må ta mer ansvar. Du MÅ vite hvor ditt barn befinner seg når de er under 18 år.

Når vi da lar dem gjøre som de vil som 16-åringer, så vet vi hvor det bærer hen med en gang de blir myndige.

Til dere foreldre: Ikke la deres barn ned i 13–14-årsalderen gjøre som de vil. Følg med hvor de vanker, hvem de omgås. Ikke overvåk, men våk over barna deres!

Sist, men ikke minst: Er det noen som forstår hvordan systemet kan legge en eksamen rett etter en lang måned med festing?

Det ser ut som politikere og sakkyndige på dette feltet ikke tør å snakke om det. La det ikke gå 20 år før dere gjør noe med det!

Til de som ser at mitt navn er litt annerledes, og tenker at jeg ikke skjønner meg på norske forhold, vil jeg bare si: Ikke prøv dere! Jeg liker byen mellom syv fjell og de syv fjell like mye som dere!