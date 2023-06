Villanden og de syv søte små

Sjelden har jeg følt meg nærmere naturen.

Et tilfeldig møte med en stokkand ble en fin opplevelse for innsenderen.

Trond Albert Skjelbred Bergen

Svigers bygget hytte på Holsnøy tidlig på 1970-tallet. Hytten ligger like i vannkanten og jeg svømmer hver gang, for ikke å si hver dag, jeg er der.

En vakker sommerdag i forfjor fikk jeg besøk av en stokkand på en av mine svømmeturer. Hun fulgte meg tilbake til land, og jeg ga henne litt brød. Resten av den ferien traff jeg henne hver eneste dag.

Vi ble venner.

Jeg la merke til at hun hadde en litt merkelig vridning på halsen og trodde at hun var syk.

Sommeren tok slutt, vi reiste hjem, og jeg tenkte ikke mer på anden.

Før i juli i fjor.

Vi var tilbake på hytten og da jeg sto på stranden kom en and flygende i stor fart, før den landet elegant like foran meg.

Jeg beinfløy opp til hytten og hentet et lite stykke brød, som jeg delte med henne.

Like kjapt var hun borte.

Litt senere samme dag hørte jeg kvekk fra vannet. Hun var tilbake. Med syv andunger!

Trond Albert Skjelbred møtte samme and to år på rad.

Resten av sommeren, til samme tid, dukket andefamilien opp. De fikk litt brød, vasket seg og tok kveldsstellet på stranden. Ungene krabbet hit og dit etter noe å spise eller noe å sjekke ut. Andemor lot ofte de små spise først før hun forsynte seg, men ikke alltid.

Det fikk meg til å tenke på sikkerhetsinformasjonen på fly: «Ta først på egen maske før du hjelper andre.»

Litt utpå kvelden en av disse sommerdagene la jeg merke til at andemor og seks av hennes unger svømte av gårde. De var kommet 50–60 meter fra stranden.

«Hvor er den syvende?», tenkte jeg, før jeg la merke til et lite nurk som puslet alene rundt på stranden. Den hadde ikke merket at de andre hadde dratt. Vi oppdaget det samtidig!

Andungen fikk lettere panikk. Hoppet kjapt i vannet og begynte å lete etter mor og sine søsken. I feil retning!

Andungens pip og rop om hjelp ble stadig sterkere. I samme øyeblikk oppdaget andemor at hun var én unge i manko. Hun sakket ned farten, vridde rutinert på hodet, uten å endre retningen hun svømte, og ga signal til den fortapte hvor hun var.

Heldigvis oppfattet ungen dette og snudde.

Den livredde andungen tok innpå de andre, men de var for langt borte til at ungen klarte å nå dem i én spurt. Den samlet krefter, svømte rolig, før den etter to nye spurter igjen var i familiens trygge favn.

Alene ville den kjapt bli et bytte for rovdyr. Det kunne den jo ikke vite, men visste det likevel.

Etterpå̊ tenkte jeg på om det virkelig kunne være den samme anden som jeg svømte med året før. Jeg fant frem noen bilder på mobilen og sammenliknet.

Jo da, anden hadde den samme vridningen på halsen.

Venner for livet.

En av disse sommerkveldene da endene tok avskjed etter kveldsmaten og kveldsstellet fikk jeg en tanke om jeg noen gang ville se disse endene igjen. De svømte av gårde i samlet tropp, og jeg tenkte: Var det alt? Betydde ikke vår relasjon noe mer? Samtidig er det jo sånn livet er. Også̊ for oss mennesker. Vi går videre når vi finner andre jaktmarker mer attraktive.

Men kanskje vi sees til sommeren?