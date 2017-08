Bergen er ikke skyld i regnet, men et offer for det.

BTs journalist Ingrid Aarekol betror oss at hun er lei av Bergen. Med nok en rekordvåt sommer som bakteppe, setter hun nok fingeren på noe mange føler i denne byen. Jeg vil derfor dele noen betraktninger med henne og andre værsyke som kanskje hjelper til å se saken fra en annen vinkel.

Det første man må gjøre for å trives i Bergen, er å frita byen for ansvaret for været. Å mislike Bergen på grunn av været, er som å mislike en mann fordi han er født med et handikap. Enkelte forakter svakhet hos andre, men de klokeste vet at slik forakt er urettferdig. Bergen kan heller ikke lastes for skyene som pumpes opp i luften i Karibien. Regnet skyldes vel for en stor del Golfstrømmen og fjellene rundt byen, to faktorer vi for øvrig bør prise oss lykkelige over.

Bergen er ikke skyld i regnet, men et offer for det. Alle i Bergen lider under det samme været, enten de er unge eller gamle, fattige eller rike. Dette lidelsesfellesskapet utgjør en ressurs med en latent, positivt energi.

Innimellom kommer den til overflaten, hvis man lærer seg å legge merke til den. Jeg ser ofte på forbipasserende når jeg går i bygatene, men hvis det regner skikkelig hender det jeg får blikkontakt med den fremmede og et smil presser seg frem hos oss begge: «For et vær!» sier vi til hverandre med blikket, uten å åpne munnen, og går begge glade videre fordi vi plutselig følte oss sett og forstått av et menneske vi ikke kjente.

Et annet uttrykk for denne energien ble jeg vitne til under Dragefjellet Minifestival for noen uker tilbake. Det regnet fra morgen til kveld under festivalen, men musikken fra scenen var god nok til at folk strømmet til og holdt humøret oppe. Etter leggetid i nabolaget flyttet så festivalen inn i Bergen Kunsthall der festen fortsatte utover natten. Gleden som bobler opp når 3–400 klissvåte sjeler omsider får henge fra seg jakken og samle seg inne i et stort, tørt hus, er et vakkert skue. Hvis man legger merke til det. Verdens første psykolog, William James, sa at lykke er en overgangstilstand. I Bergen skjer slike overganger både titt og ofte.

Få byer er som Bergen. Byen er uregjerlig, inkonsekvent og fullstendig uforutsigbar. Byutviklingen er også vanskelig å forstå. Ingen protesterte da det ble bygget en firefelts motorvei over Bryggen, men sinnene sto i kok da noen bestemte at trafikken skulle erstattes av en stillegående bybane. Ingen protesterte da stillheten på Troldhaugen ble ødelagt av Sjølinjen, men mange ble sinte da noen ville oppføre noen boliger flere hundre meter unna.

Bygarasjen ble tillatt bygget, mens beboerne i Fjellsiden får avslag på å bytte takvinduer fordi det skader utsikten fra Fløyen. Bergen er ikke en by der rasjonaliteten har gode kår. Her er det underbevisstheten og de dunkle motiver som regjerer. Det er til å rive seg i håret over noen ganger, men det er iallfall ikke kjedelig. For den som liker å følge med, kan Bergen til tider være et ganske sjarmerende og underholdende sted.

Likevel har Aarekol og de andre værsyke rett i at livet i denne byen kan være en personlig belastning i perioder. Da kan det være nyttig å gå saken nærmere etter i sømmene og se hva det er som er det egentlige problemet. Forskningen sier nemlig at det er generelt liten sammenheng mellom vær og psykisk helse. Folk er stort sett like glade/ deprimerte i alle klimasoner. Når det er sagt, er nok Bergen så ekstremt våt at man burde gjort en egen studie her.

Det man likevel vet er at sollys er viktig for helsen, og at regnet påvirker vår fysiske og psykiske helse indirekte på ulike måter:

– D-vitaminmangel er en alvorlig tilstand som kan føre til en lang rekke sykdommer. I Bergen lider mange av dette, og det er derfor viktig å få i seg fet fisk og å komme seg ut i solen så ofte man kan.

Ferier til varme strøk er ikke bra for klimaet, men i byen vår må man vel nesten kunne unne seg dette hvis man har råd. Sol-fri er et begrep vi kanskje også bør begynne å bruke, der elever og ansatte får ta seg en dag på hytten når solen titter frem på en onsdag. Det handler tross alt om å forebygge alvorlige helseplager.

– Mange blir passive og holder seg innendørs når det regner. Mangel på fysisk aktivitet er knyttet til både angst og depresjon. Konklusjonen blir derfor å forsøke å holde seg aktiv og gå ut på tross av regnet. Kjøp et par riktig gode sjøstøvler, og spar disse til dager med ordentlig drittvær. Eller finn deg en innendørsidrett.

– Innesitting i regnet skaper sosial isolasjon, og isolasjon er igjen en risikofaktorer for en rekke psykiske lidelser. Løsningen på dette er å sørge for at man har mange aktiviteter der man får kontakt med andre mennesker. Bergen er stor nok til å by på uendelig mange muligheter for sosial kontakt. Gå på kafé. Liker du ingenting annet enn japansk bueskyting, sier du? Vel, Bergen har visst en klubb for det også.

– Innesitting gjør tilværelsen monoton. Mangel på nye, positive opplevelser er også knyttet til angst og depresjon. Det er begrenset hvor lenge man gidder å være ute i byrommene når været er dårlig. De fleste haster hjem, eller setter seg i bilen, og går med det glipp av muligheten til høste fruktene av tilfeldig sosial omgang og nye stimuli.

Monotonien som Ingrid Aarekol beskriver i sin kommentar, er en ubehagelig tilstand som man bør forsøke å unngå. Mange møter nye mennesker på internett, men det er synd om internett erstatter virkelige møter. Bruk gjerne Facebook, Tinder osv., men bruk dem til å invitere folk til møter i det virkelige liv, og glem ikke at skjermen er en fattig imitasjon som kan gjøre deg deprimert om du lar den bli en erstatning for et sosialt og aktivt liv. Kulturopplevelser er en annen effektiv medisin mot monotoni. Kjeder du deg en dag? Stikk til byen og få med deg en konsert med noen du aldri har hørt om som spiller musikk i en sjanger du ikke visste fantes. Du kommer kanskje ikke til å like det, men det spiller ingen rolle. Alle trenger å oppleve noe nytt, og Bergen er en pandoras eske for slikt.

Ble det for mange formaninger nå? Vel, mange orker ikke stresset været påfører oss og flytter til steder med mindre regn. Nærmere bestemt ca. 9000 mennesker hvert år. Selv har jeg reist mye i jobben min, og etter å ha vært i ca. 150 byer over hele verden, kan jeg slå fast; Ja, solen skinner stort sett hele tiden stort sett alle andre steder.

Når jeg kommer hjem igjen er det ofte rart å gå ut igjen i regnet på flyplassen. Med Ragnar Kjartansons nye lys-kunstverk BERGEN? utenfor den nye terminalen får denne følelsen nå et ytre tilsvar. For meg er svaret «ja». Her vil jeg bo. Her bor det mange gode folk og her er mulighetene mange. UNESCO har fredet historien vår, og CNN Money meldte nylig om at ekspertene spår Bergen en lysende, økonomisk fremtid. Bergen har altså både sjel og potensial.

De fleste steder jeg har besøkt i verden befinner seg omtrent midt på skalaen mellom paradis og helvete på jord. Der ligger de nokså stabilt, dag etter dag, året rundt. Bergen derimot oppfører seg annerledes. Den spretter opp og ned. En dag er den våt og mørk, med tomme gater og maks tristesse. Så plutselig bryter solen frem gjennom skyene og kaster et fremmed lys over Ulriken. Våt brostein glinser og trehusene får farge i lyset.

Mange flytter fra denne byen, men eksilbergenserne lider som regel av kronisk hjemlengsel.

«Regnet er byrjinga. Regnet er slutten. Regnet er Bergens evige byrådsleder.»