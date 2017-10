Unge trenger å lære mer om voldtekt, om å være full og kåt på en fest.

De siste dagene har den nye nakenbildetrenden fått store oppslag i norske aviser. Hvor tenåringer ned i ungdomsskolealder tar screenshot av nakenbilder sendt over Snapchat og deler disse videre, uten anelse om konsekvensene.

Men det er ikke appen Snapchat som er problemet her. Det er seksualundervisningen vår, som ikke holder tritt med resten av samfunnet.

For vi har et alvorlig holdningsproblem blant norsk ungdom. Jenter over hele landet plages daglig av pågående gutter som trygler om nakenbilder, bilder som så deles videre. Det er en trend som også går under navnet «slutshaming».

Slutshaming. I likestilte, moderne Norge. Og da går jeg ikke engang inn på de populære festvoldtektene som rammer jenter ned i 14–15-årsalderen på sin første fest, og som finner sted tilnærmet hver helg. Her, i Norge, 2017. Og er det virkelig så rart? Seksualundervisning vår handler om å tre kondom på en banan.

Samtidig kan gutter fra de er 10–12 år gå inn på PornHub og se den klassiske scenen hvor en kvinne gjentatte ganger sier nei til en påtrengende mann som nekter å gi seg, før hun plutselig blir overmannet av begjær og vil likevel. Som om det er realiteten hvis jenter tvinges til å ha sex.

Størsteparten av seksualundervisning er blitt overtatt av porno. Og her er fakta: På 1960- og 70-tallet økte antall voldtekter dramatisk i de landene porno ble tilgjengelig. Hawaii innførte et midlertidig forbud mot porno, og tallene sank. Å se pornografi øker sjansen for å tro på «rape myths», som at kvinner nyter eller fortjener voldtekt med 31 prosent, og sjansen for å faktisk begå et seksuelt overgrep øker med 22 prosent. Det er også forbundet med mer negative, aggressive og objektiviserende holdninger mot kvinner.

Med disse tallene i bakhodet, pluss en seksualundervisning som er høyst mangelfull, er det da så rart at trender som dette oppstår? Nei.

Vi trenger en bedre seksualundervisning, som lærer unge om konsekvensene ved å dele nakenbilder, og da mener jeg ikke bare lovmessig, men også de psykiske konsekvensene for ofrene. Unge trenger å lære mer om voldtekt, om å være full og kåt på en fest, og om de uklare gråområdene i #neiernei. Vi kan ikke overlate alt til Skam og porno, heller.

