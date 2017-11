Overgangen til en grønnere og mer klimavennlig verden går ikke uten mineralutvinning.

Som den nysgjerrige personen jeg er – både på godt og vondt, går jeg ofte rundt og kverner på store så vel som mindre og ubetydelige spørsmål. Fellesnevneren er at jeg ofte blir frustrert av spørsmål jeg ikke finner svar på, som til eksempel om slagordet «det grønne skiftet», hva innebærer dette egentlig?

Det kan virke provoserende, til og med overraskende for noen, men overgangen til en grønnere og mer klimavennlig verden går ikke uten mineralutvinning. Så godt som alt rundt oss i vår del av den industrielle verden er totalt avhengig av metaller og mineraler. Fra veien du går og kjører på, til kontorbygget du jobber i, smarttelefonen du leser fra, veggen du maler på, malingen, malingskosten – ja, nettopp! Nå fikk du gjerne bilde av omfanget?

Solceller, vindmøller, elbiler, veier, strømledninger, miljøbygg, smarttelefoner og batterier er totalt avhengig av mineralressurser. Om vi tar for oss en vindmølle til eksempel, så vil den ene og alene trenge flere tonn med mineraler – fra aluminium, kobolt, kobber, jern og andre spesialmetaller. Jo da, noe kan resirkuleres, men både befolkningsvekst, teknologisk utvikling tilsier at behovet vårt vil øke.

I Norge har vi store forekomster av grønne mineraler som kobber, jern, grafitt, olivin og kvarts – vi har visstnok den reneste kvartsen i verden ifølge de lærde. Neste alle smarttelefoner har litt av landsdelen Finnmark i seg faktisk – kvarts fra Tana. Om ikke det er en icebreaker til neste fest du skal delta på i utlandet, så vet ikke jeg? Grafitt har også egenskaper som er viktig for det grønne skiftet – blant annet til produksjon av litium-ion-batterier.

Det finnes mineralressurser for ca. 2500 milliarder kroner på norsk jord ifølge NGU. Selv om tallene er basert på anslag og avhenger av markedsutvikling, gir de et visst bilde av verdiskapingsmuligheter vi har her til lands. For råstoffverdi på 2500 milliarder vil bearbeidingsverdien ligge på rundt 8000 milliarder kroner ifølge Norsk Geologisk Undersøkelser og Direktoratet for mineralforvaltning.

I dag foregår det meste av verdens mineralutvinning i Afrika og Asia under helt andre forhold enn vi er vant til her i Norge. Både når det gjelder miljøforurensning, arbeidsforhold til de ansatte og korrupsjon. Et ferskt eksempel er Paradise Papers som nylig avslørte Oljefondet vårt sin tilknytning til det sveitsiske selskapet Glencore – ett av verdens største gruveselskap som har en lang historie med ulike former for dårlig og uetisk oppførsel. Bare det siste halvåret har det dukket opp en rekke saker. Flere rettsprosesser er på gang her, knyttet til både alvorlige brudd på menneskerettigheter, miljøforurensning og vold mot arbeidere ifølge NRK.

Senere ble det avslørt gjennom de såkalte paradis-dokumentene at Glencore lånte nesten 300 millioner kroner til en korrupsjonsmistenkt diamant-milliardær i DR Kongo gjennom selskaper i skatteparadiser.

Så til det store spørsmålet her hjemme: hva kan vi på Vestlandet bidra med? Bør en mineralstrategi gå innunder en grønn strategi? Bør vi tilrettelegge for mer eksport av vindkraft og utvinne mer av våre egne mineralressurser her i Norge? Hvilken rolle skal Norge ta på den lokale og internasjonale scenen knyttet til eksport, import og etikk?

Selv mener jeg at Norge er i en unik posisjon til å være med i føringen for en internasjonal dugnad rundt det grønne skiftet. Her på Vestlandet sitter vi med helt unike, verdensledende klynger og teknologisk kompetanse knyttet til havet og vindkraft som kan bidra til en ny og bærekraftig epoke. Men på veien må vi har mer enn to tanker samtidig. Vi sitter på viktige og høyt etterspurte mineraler som kan gjøre verden både grønnere, mer rettferdig og politisk stabilt. Derfor bør Norge sitte i gang med en detaljert kartlegging av mineralressurser og danne en stabil plattform så investorer tør å gå inn med egne midler til utvikling – som er en forutsetning for at næringslivet skal satse. Tornen i øyet er deponi, men det må vi øke midler til å forske på, slik at vi finner en god løsning.

Norge bør derfor sette seg i føresetet knyttet til etisk handel. Vi bør starte ved å trekke Oljefondet vårt ut av internasjonale konsern som Clencore, som er mistenkt for alvorlige brudd på både miljø- arbeids- og menneskerettigheter, øke bistand, samt gå i bresjen for å lage en felles og etisk global handelsregel av innkjøp av mineraler fra utlandet. Dette kan bidra til å skape flere lokale arbeidsplasser og miljø, samt mer rettferdig og positiv vekst i mindre utviklede land og kontinenter.

En skulle tro at den sittende regjeringen som selv påstår at de ønsker å ligge til rette for vekst og økt sysselsetting i Norge og hjelp til selvhjelp i u-land, ville tenkt det samme, men de har heller valgt å lukke øynene for problemene rundt paradisedokumentene og kuttet midler til kartlegging av mineralressurser i Norge.

Den globale oppvarmingen er i en faretruende utvikling. Vi må slutte å holde fine taler og starte å handle før det blir for sent for kommende generasjoner. La oss sammen skape en mer rettferdig, bærekraftig og grønn verden.

