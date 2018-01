Vi må være flinkere til å minne oss selv og hverandre på at det ikke finnes «vanskelige barn», men barn som har det vanskelig.

Den siste tiden har jeg tenkt mye på «Anne». Hun og jeg vokste opp på det samme stedet.

Jeg husker vi snakket om henne da vi var mindre. «Alle» mente at hun var en bråkmaker, en som alltid havnet i trøbbel, en vi ristet på hodet og rynket på nesen over.

Jeg har alltid tenkt at vi ikke har så veldig mye til felles, hun og jeg, og først i fjor forsto jeg at vi kanskje ikke er så forskjellige likevel. Vi har bare funnet ulike mestringsstrategier for å orke livet.

For «Anne» var sint. Hun var, som hun selv sier, forbannet på hele verden, på alt og alle, men hun forsto ikke selv hvorfor. Og det var ingen som hjalp henne å forstå heller. Hun har fortalt meg at hun ble voldtatt da hun gikk på barneskolen. Ingen visste dette.

Historien til «Anne» er en historie om en ung jentes helt naturlige reaksjoner på en traumatisk opplevelse. Den handler om frykt, skyld og skam. Om utagering og adferd som av omgivelsene tolkes som opprør og trass.

I en av de mest sårbare og forvirrende periodene i livet kjempet hun en kamp som ingen så. Hun stemples som et uromoment. Et «problembarn». Det tok ikke lang tid før hun selv også ble overbevist om at det var hun som er problemet, hun som har gjort noe galt.

Først i voksen alder opplevde hun at noen forsøkte å forstå lidelsene som lå bak alt sinnet hennes.

Det finnes flere som «Anne» der ute, hun er en av mange. Altfor mange barn og unge bærer på noe så stort og vondt, om det være seg overgrep, vold, omsorgssvikt, mobbing eller andre utfordringer. Mange som velger destruktive metoder for å takle smerten.

Det tok over 12 år før «Anne» kom i riktig behandling. Skammen, skyldfølelsen og destruktiviteten stjal altfor mange år av livet hennes. Tiden mange omtaler som «den beste tiden i livet», var noe helt annet for henne. Når vi andre fant oss kjærester eller sexpartnere, forteller «Anne» at hun badet i menn som var stygge med henne. I flyktige seksuelle relasjoner jaktet hun på en eller annen form for bekreftelse på at hun var verdt noe.

Samtidig er «Anne» en av de få «heldige» som fikk hjelp til slutt. Noen fanget opp og ga henne riktig hjelp. Alt raseriet, alle reaksjonene, sorgen og de negative tankene ble endelig forklart. Selv om det tok mange år, var det noen som evnet å se bak alt raseriet og alle symptomene og finne mennesket «Anne». Veldig mange får aldri den muligheten. I dag har «Anne» det mye bedre.

Jeg snakker nesten daglig med mennesker i krise som sier «det er så vanskelig å få hjelp». Det kan ikke være sånn at barn og unge blir gående alene og bære på en skam som ikke er deres. Disse barna ender ofte opp som syke voksne. Vi må være flinkere til å minne oss selv og hverandre på at det ikke finnes vanskelige barn, men barn som har det vanskelig.

Det kan heller ikke være sånn at hvis man trenger hjelp til å takle livet, om man så er barn, ungdom eller voksen, så er man heldig hvis man får det. Det skal ikke være et lotteri hvor noen har flaks og andre ikke.

I dag har «Anne» det mye bedre. Hennes historie viser at det er mulig å få det bra igjen, uansett hvor mørkt det ser ut. Jeg skulle bare ønske at flere fikk den muligheten.

«Anne» har lest og godkjent innlegget.