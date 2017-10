Skal skulen sende eit signal til elevane at det er heilt ok å ikkje ha plikter å gjere, sjølv når det vert vanskeleg?

I eit innlegg i BT 18.10.17 skriv fem lærarstudentar frå Høgskulen på Vestlandet om kor skadeleg lekser er for elevane. Det er ein farleg veg å gå. For det første må vi slutte å omtale lekser som «troll». Hadde eg vore pedagog, ville eg aldri kalla eit slikt privilegium for eit styggeord. Om ein ser på ringverknadene er lekser heller som «blomar».

Ein kan enkelt argumentere for kvifor blomar er eit godt og naudsynt verkemiddel i skulen. Læreplanane er omfattande og set rammer for kva læringa skal innehalde. Det står vakkert i opplæringslova sin formålsparagraf 1-1:«Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst.» Blomar som ein del av danningsarbeidet, er særs viktig. At elevar får lære seg å jobbe sjølvstendig med å løyse utfordringar og mengdetrening gjev god grobotn for læring.

Samt skal skulen førebu elevane på livet som kjem etter, anten ein skal vidare på ungdomsskulen, vidaregåande eller høgare utdanning. I heile utdanningsløpet legg ein opp til at elevane skal verte gode problemløysarar og ta på seg utfordringar. Vi veit alle kor viktig den meistringskjensla er. For ein elev som har streva med eit mattestykke heime og gjort sitt beste, er ingenting betre enn å få rettleiing til korleis han eller ho kan løyse det når han kjem tilbake på skulen. Målet med blomane er ikkje å kartleggje kven som har alt rett eller ikkje, men å gje elevane oppgåver dei kan bryne seg på heime og øve på fagstoffet. Vanlegvis har læraren gått gjennom pensumet i det ein får blome i, slik at alle skal kunne ha eit grunnlag for å gjere dei.

Men det er også ein god idé å ha nivådifferensierte blomar, slik at alle får utfordringar på sitt nivå. For ein elev som strevar med matematikken, vil det vere lite motiverande å måtte løyse oppgåver på same nivå som ein som kanskje tek lett på deling med komma.

Blomar har stor effekt for læring. Thomas Dahl, professor ved Program for lærarutdanning ved NTNU (2015) sa til forskning.no i 2015 at: «Lekser eller ikke blir feil problemstilling. Hovedproblemet med lekser er at det er altfor lite gjennomtenkt hva leksene skal være og hva de skal bidra med. Ofte kan elevene få lekser som de ikke har forutsetning for å klare, og da er utbyttet heller magert. Det er gjerne det som skaper problemer i hjemmet.»

Å kutte blomane er særs kortsiktig, lettvint og ei lite gjennomtenkt løysing med tanke på elevane sitt beste. Skal skulen sende eit signal til elevane at det er heilt ok å ikkje ha plikter å gjere, sjølv når det vert vanskeleg? Er det betre å gje opp enn å prøve? Det er synd at lærarstudentane krisemaksimerer og er så bastant i konklusjonen. Å lære seg å verte pliktoppfyllande samt at skulen stiller nokre krav, er viktige ledd i danningsreisa til elevane. Pensumet er slik det er, tal timar på skulen står fast, då er det klart at for å kome gjennom pensumet, må ein ha blomar som gjev læringsutbytte.