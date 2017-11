Å innføre alternative opptakskrav til høyere utdanning vil være å kaste penger ut av vinduet.

I BT onsdag 8. november lanserer andre nestleder i Unge Venstre forslag til nye former for opptak til høyere utdanning på bachelornivå. Hun lanserer forslag som intervjuer og motivasjonsbrev. Disse forslagene er vi kritiske til.

130.000 personer søker om opptak til høyere utdanning hvert år. Saksbehandlingen er i stor grad papirløs, digitalisert og automatisert. Dagens system med rangering etter karakterer og tilleggspoeng er svært effektivt. Dette sikrer likebehandling og forutsigbarhet for søkerne.

På NHH saksbehandler vi 1700 søkere. Med så lite som et en halvtime til intervju, innstilling og vedtak per kandidat, vil det bety 850 timer med intervjuer. Med 1700 kandidater på tre uker, får man 566 intervju i uken, 113 intervjuer om dagen. Bare på NHH vil vi ha behov for 7- 8 intervjukomiteer som arbeider parallelt 7,5 timer pr. dag.

Tusenkronersspørsmålet er hva vi skal bruke intervjuet til. Skal en halvtime på intervju bety mer enn alt du gjorde på videregående? Hvilken klagerett har søkerne når de kan bli avvist fordi opptakskomiteen ikke likte dem? Med en intervjumodell må NHH og andre utdanningsinstitusjoner oppbemanne opptakskontorene kraftig. Det blir svært dyrt.

Dessuten må vi reversere digitaliseringen av opptaksarbeidet, som har spart samfunnet for millioner av kroner. For NHH er likevel det viktigste at alle våre søkere skal være trygge på at de er blitt rettferdig behandlet.

Det kan hende vi mister et sentblomstrende talent ved å rangere etter objektive kriterier, men vi er sikre på at vi ikke kaster penger ut av vinduet eller at trynefaktoren avgjør. Når forskning viser at resultater på videregående er høyt korrelert med hvordan du vil prestere i høyere utdanning, mener vi det er klokt å rangere på objektive kriterier som karakterer.