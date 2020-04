For barna er dette kjempegode nyheter

Her er en ode til gjenåpningen av barnehagene.

Mine barn har savnet barnehagevennene sine inderlig, skriver lege og forsker Jobin K. Varughese. Foto: Tor Høvik

Jobin K. Varguhese Lege i spesialisering i barnesykdommer og forsker

Siste koronanytt er at barnehagene kan åpne igjen 20. april. Det har ikke manglet på negative reaksjoner, verken på sosiale medier eller i kommentarfeltene i nettavisene.

Noen mener det er «uansvarlig», «altfor tidlig» eller «økonomisk motivert».

For meg som lege er det betryggende å se at folk tar smittebegrensning på alvor, og ønsker å bidra til å forebygge at helsevesenet blir overbelastet.

Samtidig er verdt å nevne at tiltaket ikke trenger å være primært økonomisk motivert. Det finnes vitenskapelig rasjonale for å gjøre det slik.

Før vi hadde særlig informasjon om viruset i det hele tatt, hadde vi ikke noe alternativ: Vi måtte være på den sikre siden.

Erfaringer med blant annet norovirus og influensavirus har lært oss at barn kan spre sykdommer som bare det, og man måtte tenke at dette også var en risiko ved SARS-CoV-2.

Resultatet var at myndighetene valgte å lukke barnehager.

Etter hvert begynte vi å få inn mer data og kunnskap. Island har for eksempel vært veldig flink til å teste bredt i befolkningen, forske på disse dataene og komme frem til ny kunnskap.

Det kommer også mye, til dels overraskende, forskningsresultater fra Kina. For eksempel kom det tidlig frem at barn er mindre utsatt for å få sykdommen, og spesielt alvorlig sykdom. Dermed er det også mindre sannsynlig at de sprer viruset enn det vi først fryktet.

For barna er dette kjempegode nyheter, ikke minst fordi det betyr at det er helt greit å være mer fleksibel med reglene om barnehagestenging. Det er lov å sende i barnehagen uten å være redd for at det er til fare for barna, de ansatte eller samfunnet.

Barnehageåpning kommer nok som en kjærkommen beskjed, for veldig mange familier som sikkert har opplevd noen vanskelige uker den siste tiden. Jeg vet for eksempel at mine egne barn har savnet barnehagevennene sine inderlig. For ikke å nevne at det dessverre er mange barn som ikke har det best hjemme.

Vi må selvsagt vente og se hva som blir de reelle effektene av å åpne barnehagene. Det kan selvsagt hende at vi må stenge dem igjen, fordi vi finner ut nye ting underveis.

Slik er det med sannheten. Den kommer frem gradvis – men dagens beste kunnskap tilsier at vi ikke trenger å frykte barnehageåpning.