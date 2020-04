Min far handlet alt i gaten vår

Når alt dette er over, må vi støtte våre lokale forretninger.

Da Elin Sebjørnsen vokste opp, handlet faren Oddmunn alt han trengte på sin lokale butikk Oen Dagligvarer, som lå i krysset mellom Gjeble Pederssønns gate og Øvre Sandviksvei. På bildet butikkeier Robert Oen. Foto: Bergen Kjøpmannsforening

Elin Sebjørnsen Bergenser

Min far handlet aldri hos Rolland. Butikken lå helt på andre siden av gaten, Oen Dagligvarer kun fire meter fra inngangsdøren vår. Barberen lå rundt hjørnet og fiskemannen på vår side av gaten, slakteren like ved.

Det var riktignok en slakter til. Vi ungene foretrakk den, for der fikk vi pølserusk, men mine foreldre brukte «vår» slakter.

Kuranten lå rett over gaten, altså på andre siden, men det var tillatt. Kvalvågnesen like nedenfor barberen, fremdeles på samme side. Det kunne ikke falle min far inn å tippe noen andre steder enn der, eller å gå til andre barberere enn den nærmeste.

Elin Sebjørnsen skriver om handlemønsteret til faren Oddmunn Sebjørnsen, her avbildet i 1976. Foto: Privat

Min far var sjømann og syntes Norge var det beste landet i verden. Han mente lukten av hvitløk slo imot ham da de kom inn Gibraltarstredet, og at det kun var to-tre plasser i verden som kunne måle seg med Bergen.

Spania likte han ikke. Han syntes landet var for varmt og for tørt, og at folkene der var litt mye «manjana».

Men min far var på flere måter litt lik spanjolene. En av grunnene til at det spanske folket overlevde sin økonomiske krise for noen år siden, var at de ikke lot være å ta en kaffe eller en øl i baren til José. Da kunne José kjøpe brød hos Juan, og Juan kunne klippe seg hos Paco, som igjen kunne fikse bilen sin hos Luis.

Min far dro på hytten når han kunne. Da handlet han alt han trengte der. Ikke snakk om å ta med seg varer fra by’n. Hjemme i Gebleren fikk han kaffe, melk, witten, middagspølse og fiskepudding hos Oen. Til dessert var det skillingsboller eller formkake. Alt kjøpt i gaten vår. På vår side av gaten. Ingen grunn til å gå noen andre steder.

Min far var ikke alltid et eksempel til etterfølgelse, men når alt dette er over, må vi gjøre som min far, eller som José, Paco, Juan og Luis.

Selv om din Oen kanskje er en Rema nå, barbereren trolig er Eldholm på Engen og slakteren kjøttdisken på Meny eller Kvamme fetevare. Fisken kjøper du rett fra båt i Sandviken. På landet handler du lokalt.

Tippepengene kan du spare. De kan komme godt med.