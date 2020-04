Send alle ungene tilbake til skolen nå

Sånn som dette skal man ikke behandle unger.

Publisert Publisert Nå nettopp

Regjeringen har tatt en forvirret og hjerteløs avgjørelse, skriver Ingebjørg Berg Holm. Foto: Privat

Debattinnlegg

Ingebjørg Berg Holm Forfatter og interiørarkitekt

«Hvis de ikke åpner skolen etter påske, så orker jeg ikke mer!» sa sønnen min en dag. Som de fleste femteklassinger leser han aviser, ser NRK Supernytt, og holder seg orientert.

Jeg lo litt og sa at hvis regjeringen ikke vil åpne skolene, er det nok av gode smittevernsgrunner. Ikke noe å demonstrere mot.

«Gode nyheter,» sa jeg til sønnen min en stund senere. «Smittetallet er 0,7! Det skal godt gjøres å forsvare skolestenging da. Og Danmark åpner skolene nå, jeg tror ikke deres smittevernseksperter gir så veldig annerledes råd enn våre.»

Sønnen min så skeptisk på meg. «Men regjeringen hører ikke alltid på eksperter», sa han. «Tenk om barneskolen ikke åpner likevel?»

Jeg strøk ham over håret og sa: «Så teite kan de ikke være.»

Jeg trodde virkelig på det jeg sa. Å fortsette å holde skolene stengt, med de store påkjenningene det innebærer, kunne jeg vanskelig se for meg. Ikke med mindre det var av gode, smittevernfaglige grunner.

«Regjeringen har nedsatt en ekspertgruppe som skal se på det med skolene,» sa jeg. «De har neppe samlet eksperter for å ikke høre på dem.»

Les også BT-kommentator: «Småbarnsforeldre, ikkje stol på tankane dykkar»

Les også Nær 40 prosent redde for å sende barna tilbake i barnehage og skole

Ekspertgruppen anbefalte i sin rapport 3. april at hele barnetrinnet gjenåpnes, og advarte mot skolestenging som et generelt føre var-tiltak. Ekspertene la til grunn at kun åpning av barnehager og skoler kan ivareta barn og unges behov for lek, læring og trivsel over tid.

Men 7. april forklarte regjeringen at de ikke følger sin egen ekspertgruppes råd. At sønnen min, og alle andre femte-, sjette- og sjuendeklassinger, ikke får lov til å gå på skolen. At de skal nektes et sosialt liv, en normal hverdag, skikkelig skole og et godt psykososialt miljø.

Og det til tross for at ekspertgruppen er klar i sin konklusjon: Barn er lite utsatte for korona, og lite smittsomme.

Regjeringen har besluttet å bare åpne 1.-4. trinn fra 27. april. Mellomtrinnet ble ikke omtalt på pressekonferansen, annet enn i en vag «ambisjon» om at alle skolebarn skal få gå på skolen «før sommeren».

Det ble ikke gitt noen begrunnelse for hvorfor man har valgt å gå mot egne eksperters råd, og se bort fra barns beste, men det ble snakket om foreldres «opplevelse» av trygghet.

Som et ekko av utdanningsdirektør i Oslo, Marte Gerhardsen, som sa at mange foreldre «vil oppleve at det ikke er trygt» å sende barna på skolen.

Det er vanskelig å se for seg andre årsaker til å ikke åpne barneskolen helt, enn at regjeringen igjen bøyer av for opprørte folks følelser. Da skolene ble stengt i første omgang, var det ikke etter Folkehelseintituttets (FHI) råd, og trolig etter press fra kommuner som stengte på eget initiativ. I bunnen lå trykket fra folk som stengte fritidsaktiviteter og hold barna hjemme fra skolen.

Også når samfunnet skal åpnes, ser det ut til at regjeringen har gitt etter for presset. Kommentarfeltene og leserbrevspaltene har vært fulle av foreldre som ikke tør å sende barna på skolen, uansett.

Flere lærere og barnehageansatte har også vært skeptiske til åpning. Ikke basert på fakta, eller barns behov. Men fordi man er redde.

Redselen er forståelig, men den er ikke et godt styringsverktøy. Allikevel, mens de fleste forsøker å leve etter vårt nye motto om å holde hodet kaldt og hjertet varmt, tar regjerningen en forvirret og hjerteløs avgjørelse.

Forvirret, fordi man forventer at kassamedarbeidere og sykepleiere skal gå på jobb. Man tillater nå fysioterapeuter, frisører og andre nærkontaktyrker å gjenoppta arbeidet. Dette er fornuftige avgjørelser, hvor man tillater forsiktig åpning. På tross av at man vet at voksne er svært smittefarlige, finner man metoder for å komme trygt tilbake. Men lite smittefarlige barn må altså holde seg hjemme, helt uten faglig grunnlag.

Hjerteløs, fordi beslutningen neglisjerer barns beste. Unger har ikke stemmerett, men de har rettigheter. Skolestenging går svært hardt ut over barna, ødelegger hverdagen, trivsel og læring.

Slike inngrep bør bare gjøres om det er tvingende nødvendig. Det er det ikke nå.

Skolene har fått god tid til å områ seg og få på plass nødvendige smitteverntiltak. Nå er det på tide at regjeringen ombestemmer seg, og tar et fornuftig og omsorgsfullt valg. Det er ikke for sent å la hele barnetrinnet komme tilbake til skolen.

Jeg er enig med sønnen min. Sånn som dette skal man ikke behandle unger.