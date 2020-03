Hugs, det er ikkje berre du som skal heim frå «hytten»

Dei same reglane gjeld på bygda som i byen.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Køyr med måte, oppfordrarar Kaja Thorsvik. Foto: Arkiv

Debattinnlegg

Kaja Thorsvik Samnanger

Vinterferien er over, og alle skal heim igjen etter ferie på fjellet. Folk veit at det fort kan bli kø på vegen heim.

Men då er det faktisk viktig å minna dykk på at det bur folk på dei små plassane på veg til «hytten», som Samnanger, der eg vaks opp.

De er velkomne ut på landet, men de treng ikkje køyra midt i vegen i 80 pluss km/t, når det knapt er plass til to bilar.

Dei lokale veit at med ein gong snøen fell på fjelltoppane, så strøymer trafikken forbi hus og heim. Det gjer oss ikkje noko at trafikken er der, men køyr no med måte.

Kaja Thorsvik frå Samnanger ber bilistar på veg heim frå hytta om å visa respekt for folk som bur i området. Foto: PRIVAT

Sjølv på bygda gjeld dei same reglane som i byen. Og så lenge vegane er så smale som dei er, så må me kunne klara å halda sida vår.

Det er ikkje lenge til påske, og eg vil oppfordra folk om å visa omsyn til andre bilistar og folk.

Det er ikkje berre du som har hatt ferie, eller skal til eller frå «hytten», og det er ikkje berre deg på vegen.