Alt vi gjør er bygget på vitenskapelige og fagfellevurderte kilder.

Dag Erlandsen Daglig leder i stiftelsen Biocosmos

BT hevder på lederplass at Biocosmos vil «erstatte vitskap med udokumenterte påstander». Dette er en udokumentert påstand om Biocosmos. Hvilke kildehenvisninger støtter avisen seg til?

Tvert om er alt BioCosmos gjør bygget på vitenskapelige og fagfellevurderte kilder. At et unisont akademisk hylekor mener det motsatte her hjemme, endrer ikke på dette faktum.

Vi mener avisen bør gjøre en smule mer enn den har gjort for å gi leserne et balansert syn, når den først går så hardt ut mot BioCosmos. Husk Vær varsom-plakatens punkt 1.2: «Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk».

Så til påstandene: «Dag Erlandsen, dagleg leiar i BioCosmos, seier til Vårt Land at «oppslutningen rundt evolusjonsteorien er på vei ned i akademiske kretser». Dette er ganske heftige påstander, og dei har ingen plass i norsk skule».

Her er bakgrunnen for påstanden: Under navnet «The Third Way of Evolution» har rundt 70 verdensledende evolusjonsbiologer fra flere eliteuniversiteter nå konsentrert musklene for å få avlivet den moderne evolusjonssyntesen (nydarwinismen), som ennå står støtt i våre lærebøker. De mener at Darwins opprinnelige teori ble ødelagt av hans etterfølgere i løpet av det siste århundret.

En av de sterkeste talsmenn for nettverket er Oxford-professor Denis Noble, mannen bak systembiologien, som hevder at våre lærebøker nå er så utdaterte innen dette temaet, at det nesten ikke er vitenskap igjen i dem.

Noble tilbakeviser Richard Dawkins klassiske metaforer som «egoistiske gener» og at «genene skapte oss, kropp og sjel». Andre forskere i nettverket er blant annet James Shapiro, en av verdens fremste evolusjonsbiologer, som har bevist at «livets maskineri drives av ingeniørkunst».

Nylig kom den brasilianske toppforskeren Marcos Eberlin ut med boken «Foresight», som viser hvordan livets kjemi er et resultat av finjustert planlegging. Boka er anbefalt av nobelprisvinnerne Sir John B. Gurdon (medisin), Gerhard Ertl (kjemi) og Brian David Josephson (fysikk).

Men det som altså åpent diskuteres på den internasjonale arena, har «ingen plass i norsk skule», ifølge BT. Skal vi kalle det med et annet ord; sensur? Vi kunne fortsatt, men listen blir fort for lang. BTs påstand om at «folks livssyn krev å få overta plassen vitskapen har», faller på sin egen urimelighet.

