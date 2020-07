Ti utfordringer til politikere før stortingsvalget

2021 bør bli året for et klimavalg.

Janet Wiberg Leder, Besteforeldrenes klimaaksjon i Bergen og omegn

Klimabevisste velgere har lenge etterlyst et sterkere politisk lederskap.

Opphopningen av CO₂ i atmosfæren skjer nå ekstremt rask og uten sidestykke i menneskets historie.

Vi kan stå foran et globalt tilbakeslag for folkehelse, langt alvorligere enn det vi har opplevd det siste halvåret.

Samtidig har koronakrisen vist hva vi kan få til sammen, og at mange er villige til å gi avkall på private fordeler av hensyn til fellesskapet.

Nå må vi vise samme dugnadsånd i kampen for klimaet. Valget i 2021 kan og bør bli et klimavalg!

De norske utslippene per innbygger er i dag blant de høyeste i Europa, nesten dobbelt så høye som i Sverige. Hovedkildene er petroleumsvirksomheten og transportsektoren. Av Europas 36 stater er det bare Kypros som har hatt større økning i CO₂-utslippene enn Norge siden 1990.

Verdens beste elbil-politikk hjelper lite, når det samtidig legges til rette for fortsatt økt veitrafikk gjennom en, klimapolitisk sett, meningsløs storsatsing på motorveier.

Norske politikere har gjennom flere tiår og i flere omganger satt seg ambisiøse klimamål. Men som Jens Stoltenberg så treffende skriver i sin selvbiografi:

«Når datoen nærmer seg, og vi ser at det blir vanskelig, slutter vi å snakke om dette målet, og setter i stedet nye mål enda lenger frem. Slik har vi bedratt oss selv flere ganger.»

I tillegg kommer vår store eksport av olje og gass, som bidrar til andre lands utslipp av klimagasser. Norge er verdens syvende største eksportør av utslipp. Da har det ikke mye å si at produksjonen på sokkelen er «verdens reneste» – noe den heller ikke er.

Regjeringen har dette året forsterket klimamålet for 2030 til minst 50 prosent, sammenliknet med 1990-nivå. Her er ti utfordringer fra oss i Besteforeldrenes klimaaksjon til politikere som vil ta dette målet, og seg selv, på alvor.

1: 50 prosent klimakutt i 2030 betyr mer enn fem prosent i snitt hvert år fra 2020, tilsvarende om lag samlede kutt i Norge over de fire siste år.

Det må kuttes kraftig i alle sektorer, og vi må gjøre det selv, uten å vente på andre eller basere oss på å kjøpe klimakvoter fra andre land – slik Norge har hatt for vane.

2: Verden har ikke bare en klimakrise, men en svært alvorlig naturkrise. Vi forbruker ressursene i naturen raskere enn de rekker å fornye seg.

Naturrisikoen må vurderes nøye når vi bygger ned jord, eller fjerner livsgrunnlaget til dyr og planter. Å stoppe klimaendringene er en overordnet ambisjon, men må ikke gå på bekostning av intakte økosystemer.

3: Energisparing er viktigere enn produksjon av ny energi. All energiproduksjon er miljøskadelig. Mange former for fornybar energi er avhengig av ikke-fornybare jordmetaller, etc.

Den grønneste energien er den vi ikke bruker. Norge trenger en storstilt handlingsplan for energisparing.

4. Det er ikke elbilene som kommer til å løse problemene. De er bedre enn fossilbiler, men bruker fortsatt store mengder energi, utnytter ikke-fornybare ressurser, tar like mye plass på veiene som andre biler, og produserer like mye mikroplast. Det viktigste er å redusere all bilbruk.

5: Det må satses på moderne, dobbeltsporede jernbaner til å binde sammen de ulike landsdelene og de største byene. Supplert med gode og tjenlige veier, tilpasset reelle behov.

Det må gå på bekostning av nye motorveier, som binder oss til et energi- og natursløsende transportmønster, som hører fortiden til.

6: Mange har i dag urealistiske forventninger til ny teknologi. Karbonfangst og -lagring kan være viktig for enkelte formål, men ikke oppveie for de virkelig store forbrenningsutslippene.

Biodrivstoff har en plass i løsningen, men kan også gjøre mer skade enn gagn for klimaet. Elfly vil aldri kunne gjøre det mulig å fortsette med vårt nåværende reisemønster.

7: Norge kan ikke lukke øynene for det faktum at kjente reserver av olje og gass er mer enn det globale klimaet kan tåle, hvis verden skal holde seg til målene i Parisavtalen. Å lete etter nye olje- og gassressurser i Barentshavet og andre steder, er å gamble med at verdenssamfunnet ikke greier å nå målene i avtalen.

8: At oljen har gitt Norge store inntekter i 50 år, er ingen garanti for at det vil være slik i fremtiden. Det er viktig å huske at Norge var et velferdssamfunn også før vi fant olje.

Kjernen i velferdsstaten er at vi trygger alderdommen og deler risikoen for sykdom, uførhet og ledighet, ikke at alle skal være rike.

9: Skal det bli fart i omleggingen av livsstil og forbruk, kommunikasjonsmønster og produksjonssystemer, må folk flest bli en del av løsningen. Det må lønne seg å velge klima- og miljøriktig. Derfor trengs store og synlige omlegginger av skatte- og avgiftssystemet.

10: Skal folk velge miljøriktig, må de ha valgmuligheten. For å skape et stort marked for grønne løsninger, må stat og kommune gå foran. Offentlige myndigheter og institusjoner må velge kvalitet foran pris og konsekvent prioritere grønne løsninger, som gir langsiktig bærekraft, foran kortsiktig lønnsomhet.

Skulle vi tilføye enda et punkt, må det være et ønske om at den norske oljeformuen brukes til å fremme det gode og bærekraftige i verden.

Slik kan våre barn, barnebarn og deres barn se tilbake på oss med takknemlighet – fordi vi ikke lot oss friste av lettjente penger, men valgte det langsiktige foran det kortsiktige.