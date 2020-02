Kritikk på feile premisser fra BT

Jeg kan reglene, men bommet på fristen.

DET BESTE FOR BRANN: Hver eneste dag går jeg på jobb for å gjøre mitt beste for Sportsklubben Brann. Dessverre er det sånn at jeg som menneske gjør mine feil, og jeg er lei meg for at SK Brann kom i denne situasjonen, skriver Rune Soltvedt. Foto: Ørjan Deisz

Rune Soltvedt Sportsjef, Sportsklubben Brann

Mye har vært sagt og skrevet om at Brann har gått glipp av et million-beløp i forbindelse Mikail Maden sin overgang til akademiet til tyske Schalke 04. At en formell feil har ført til at klubben kan ha gått glipp av et slikt beløp, er korrekt.

Hadde det formelle vært i orden, og Schalke 04 likevel hadde valgt å hente spilleren, ville Brann fått en god sum i utdanningskompensasjon. Informasjonen Schalke 04 har gitt oss i ettertid tyder på at de ikke ville hentet spilleren om de måtte betale en slik kompensasjon.

Det etterlatte inntrykket etter oppslagene i mediene den siste uken, er at vi i Brann ikke kan regelverket. Anders Pamer skriver i sin kommentar i Bergens Tidende, onsdag 5. februar, at «De glemte ikke fristen. De kunne ikke reglene.»

Jeg har derfor et behov for å kort belyse det som faktisk har skjedd i denne saken.

Allerede i september startet vi samtaler med spilleren og hans agent om å forlenge kontrakten som gikk ut ved nyttår. Gjennom flere møter i september og oktober ble spiller og agent vist en utviklingsplan for de neste tre årene.

SPILLEREN: Mikail Maden er sett på som et av Branns største talenter. Her med sin far Nihat. Foto: Odd Mehus (arkiv)

Dette har vi tolket som kontraktsforhandlinger. Det ble også gitt et skriftlig tilbud om en treårs-kontrakt 8. november. Det er etter fristen på 60 dager før kontrakten går ut, som ville gitt rett til utdanningskompensasjon. At den fristen ikke ble overholdt, er mitt ansvar.

Anders Pamer kan gjerne mene og tolke hvordan jeg utfører jobben min i sine kommentarer, og det lever jeg godt med. Men her tar han rett og slett feil i sin konklusjon angående min kunnskap om frister og regelverk.

Her kunne han tatt en telefon, og denne misforståelsen kunne vært unngått, men det skjedde aldri. Dette regelverket har jeg god oversikt over, men fristen ble glemt. Regelen har vi blitt veldig godt kjent med tidligere.

Vi har selv hentet en spiller fra en annen klubb som heller ikke hadde kommet med det skriftlige kontraktstilbudet til spilleren før fristen. I utgangspunktet hadde vi ikke trengt å betale utdanningskompensasjon, men vi har inngått en avtale med denne klubben som kan bli en vinn-vinn-vinn-situasjon for alle tre parter.

Hver eneste dag går jeg på jobb for å gjøre mitt beste for Sportsklubben Brann, og en stor del av jobben er å fatte beslutninger i et prestasjonsmiljø. Dessverre er det sånn at jeg som menneske gjør mine feil, og jeg er lei meg for at SK Brann kom i denne situasjonen.

Men når mine feil påpekes, mener jeg det må det bli gjort under de riktige premissene.

Dette sa sportssjef Rune Soltvedt om Maden-saken i Ballspark 31. januar:

