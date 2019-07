Kommunikasjonsbyrået Høyre AS

Høyre er et bedre kommunikasjonsbyrå enn miljøparti.

KRITISK: Høyre tar ikke klimaproblemet på alvor, mener Thor Haakon Bakke i Miljøpartiet De Grønne. byoutline MDG

Thor Haakon Bakke Førstekandidat, MDG Bergen

Hvis Høyre hadde brukt mer tid på å få ned utslippene av farlige klimagasser og mindre tid på å fremstå som et miljøparti, hadde norske utslipp faktisk gått ned.

Taktikken har fungert godt for Høyre lenge: Når statsministeren en sjelden gang presses, sier hun noe om et par elferger og litt kvoter – ingen av delene er i nærheten av nok. Derfor er det bra at demningen har begynt å sprekke.

Solberg uttalte nylig at hun ikke skammer seg over klimagassutslippene som er knyttet til flyreisene hennes, og hun argumenterer mot individuelt ansvar i klimapolitikken.

Samtidig klarer ikke denne regjeringen, i likhet med den forrige, å kutte utslippene på systemnivå: I 2018 gikk de norske utslippene opp.

Da Solberg talte for klimastreikerne utenfor Stortinget i mai, trakk hun frem internasjonale avtaler og norsk elbil-satsing. At regjeringen nylig hadde gitt ut tillatelser til oljeleting og trosset klimastreikernes krav, sa hun ingenting om.

Klimastreikerne buet på Solberg, fordi de vet at Høyre ikke har noen planer om at Norge skal gjøre sitt for å stanse klimakrisen.

Norsk olje- og gassindustri har de vernet på ubestemt tid, på tross av faglige råd som sier at vi er nødt til å la store deler av oljen vår ligge, om vi skal ha en sjanse til å nå 1,5-graders målet.

Samarbeidspartnerne deres i Frp uttaler at de «ikke gikk til valg på klimakrisen», og trenger derfor ikke å prioritere klimahensyn foran bilistenes egeninteresser.

Videre slår en ny FN-rapport fast at fattige land kommer til å ta 75 % av kostnadene for klimakrisen. De landene som har minst ansvar for krisen, rammes hardest av ekstremvær, tørke og stigende havnivå. Millioner av mennesker i andre deler av verden vil bli sendt på flukt.

Bergen Høyre gjør som moderpartiet. De går til valg på lavere eiendomsskatt, mindre bybane, og søker samarbeid med Folkeaksjonen nei til mer bompenger og Frp.

Det betyr mer bilkjøring, ikke mindre, og selv om det selges mye elbiler, er det fremdeles store utslipp fra veisektoren. Foreløpig straffes Høyres retningsvalg på målingene for det tradisjonelt største partiet i Bergen.

Hvis noe ser ut som et kommunikasjonsbyrå, høres ut som et kommunikasjonsbyrå og oppfører seg som et kommunikasjonsbyrå, er det mest sannsynlig et kommunikasjonsbyrå.

Global oppvarming vil gi oss en verden som ikke er til å kjenne igjen. Da skulle man tro at et konservativt parti som Høyre, med slagord som «forandre for å bevare», ville stilt seg fremst i køen for å kutte utslipp, ikke sist.

