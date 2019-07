Å reise med Bybanen er nesten uutholdelig

Kollektivreisende i Bergen kan ikke bli behandlet slik.

MER BUSS: Det må komme flere busser til supplering. En må slippe å oppleve dette daglige marerittet, skriver innsender. byoutline Eirik Brekke (arkiv)

Kirsten Aadland Bergen

Mindre enn 2 timer siden







Turister, bagasje, ryggsekker, barnevogner, sykler, rullestoler, hunder, høylytt skravling i telefonen, dårlig luft, kilometerlang avstand til holdeplassen – så skrangler Bybanen seg fremover.

Vi hoster og nyser. Barnehagebarn på tur sitter på gulvet, alle skal med. Stor suksess – politikerskryt og lovprising i BT. Et eventyrlig fremkomstmiddel. Hjelp. Det er uutholdelig.

Det må komme flere busser til supplering. En må slippe å oppleve dette daglige marerittet. Kollektivreisende i Bergen kan ikke bli behandlet slik. Dette er en bønn om hjelp. La oss få lov å reise kollektivt og behagelig.

Jeg har et stille håp om at alle disse kjekke, flotte ungdommene, som alltid reiser seg for oss eldre, bruker sin forstand til å forbedre både kollektivtrafikken og politikken.

Publisert 5. juli 2019 07:01

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg