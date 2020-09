Koronakrisen kan bli en frafallskrise

Terskelen må bli svært lav for å sette inn tiltak for elever som er borte fra skolen.

Skolene overlater syke elever til seg selv, skriver Emilie Korneliussen Litleré i Bergen Unge Høyre. Foto: Privat

Debattinnlegg

Emilie K. Litlerè Skoleelev og styremedlem for Bergens Unge Høyre

Etter en brå slutt på det forrige skoleåret og en ekstra lang sommerferie er det ikke tvil om at mange elever er overlykkelige over å få undervisning på skolen igjen. Gleden ble derimot kortvarig.

Allerede nå ligger mange elever langt bak med skolearbeidet, men ikke fordi det er vanskelig å komme inn i rutinene igjen.

Nå som høsten smyger seg innpå oss, er flere forkjølet og har luftveissymptomer. Selv om det ikke er de vanlige koronasymptomene, oppfordres elever til å bli hjemme ved sykdom, uansett hvor opplagt man er.

Det er imidlertid vanskelig for oss elever på videregående skole, når vi ikke vet om vi får ordentlig undervisning hjemmefra.

På grunn av testkøene og karanteneoppfordringer blir elever borte fra skolen gjerne en uke om gangen, uten noen muligheter for å ta igjen de andre.

Ifølge Utdanningsdirektoratet har skoleeier plikt til å tilby alternativ opplæring dersom elever har langvarig fravær på grunn av karantene eller hjemmeisolering.

Hva som anses som langvarig fravær, skal avgjøres etter en konkret og skjønnsmessig vurdering, som alltid skal komme hver enkelt elev til gode.

Terskelen må derfor være svært lav for å sette inn tiltak for elevene som er borte fra skolen, uavhengig av om de er borte en dag eller i ukevis.

Allerede nå har flere av vennene mine måttet sitte hjemme en hel uke, uten noen form for tilrettelagt undervisning. Flere av dem opplever å måtte mase på lærerne for å få innsyn i hva resten av klassen blir undervist i. Hvis de er heldige, får de noen sidetall og oppgaver å gjøre, men ingen hjelp.

At elevene blir overlatt til seg selv, er for dårlig av skolene.

Tidligere i år, da skolene måtte stenge på rekordtid, ble det raskt etablert gode, alternative ordninger for opplæring hjemme. Til tross for dette, er det flere uker etter høstens skolestart fortsatt ingen alternativer for elever i karantene eller hjemmeisolasjon.

Det er allerede mange eksempler på universiteter og høyskoler som har fått til å gi dette tilbudet til sine studenter i høst. Når universiteter og høyskoler klarer det, hvorfor klarer ikke videregående skoler det?

Dårlig oppfølging og lite kontakt med klassekamerater er en oppskrift på mer frafall i skolen. Tallene for videregående er allerede altfor høye, og vi kan ikke risikere å øke dem ytterligere, fordi det ikke er gode nok alternativer under koronakrisen.

Hvis skolene ikke kommer på banen snart, kan vi risikere at koronakrisen medfører en frafallskrise også.