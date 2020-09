Jeg er sosiallærer, og jeg ser en skakkjørt generasjon

Jeg begynner å få grå hår i dobbel forstand.

Jeg holder på å krepere av «plastikkdukkene» som skal sette standarden for mine tenåringsbarn, mener Julie Fosse. Foto: Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix

Debattinnlegg

Julie Fosse Sosiallærer, tenåringsmor og blogger

Rynker i overleppen, streker i pannen, cellulitter, slapp hud, åreknuter, høyt blodtrykk og stiv rygg. Daglig kamp med å motstå et konstant behov for mer kalorier. 43. That’s me in the corner.

Vet hva vi bør gjøre. Knekkebrød, magerost, fisk, rent kjøtt, grønne grønnsaker, gulrot for hudfargen, eple for inntak av fiber og kaffe for å overleve. Drikke to liter vann for forbrenning og helse. Gå minst 10 000 skritt. Trene tre ganger i uken.

Oppskriften er enkel, men allikevel så vanskelig.

Julie Fosse er sosiallærer og er belkymret for hvordan «Ex on the beach» blir rollemodellene de unge vokser opp med. Foto: Privat

Livet, mine damer og herrer. Livet vi lever. Livet som er så ufullkomment fullkomment.

Jeg elsker livet. Elsker å nyte dagene med flokken min. Misliker tunge tak, men utfordringer former oss, gir oss karakter og styrke.

Kroppen forgår. Beklager, men vi eldes. Det er naturlig. Vi må selvsagt ta vare på helsen vår og være sunne og fornuftige. Men jeg kjenner en intens motstand mot plastikk, slankepiller og injeksjoner.

Jeg holder på å krepere av «plastikkdukkene» av noen influencere som skal sette standarden for mine tenåringsbarn. Ungjenter på desperat leting etter mening i en verden av løsvipper, silikonrumper, champagne og antall sexpartnere.

Jeg har vondt av disse influencerne, men jeg har ikke vondt av samfunnet og medier som lønner og støtter disse personene og verdiene. Jeg kjenner på en maktesløshet. Hvem filtrerer hva som bør påvirke neste generasjon? Finnes det ikke et ombud som bestemmer hvor grensene skal gå? Som beskytter barn fra det som påvirker dem fra mediene?

Jeg er sosiallærer og jeg ser en skakkjørt generasjon, hvor «Paradise hotel», «Ex on the beach», i skjønn forening med bloggerne og deres egne reality, krydret med youtubere og tiktokere er høydepunktet i tilværelsen. Dette er rollemodellene våre barn vokser opp med! Det gjør meg trist og bekymret.

Jeg ønsker å fortelle unge jenter og gutter en annen historie. Ønsker å gi dem en annen sannhet. Sannheten om hva som har virkelig verdi. Hva skal de unge med en pen kropp og en fin bil om de er ensomme og alene?

Hvordan skal vi lære neste generasjon om trofasthet og utholdenhet, når influencerne er «utslitte» etter å ha fikset negler og vært hos stylisten, og antall sexpartnere er et «Swipe up»-tema? Hvilke verktøy gir vi «den virkelige verden» for å møte livet og motgangen som vil komme?

De unge inviteres inn i en råtten fantasiverden.

Og vi lar det skje.

Innlegget ble først publisert på juliefosse.blogg.no