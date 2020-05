Mor fikk en verdig død på tross av korona

Desperat som jeg var, klatret jeg opp langs en fjellside for å se henne på 50 meters avstand.

Jeg skulle være der for henne helt til slutten. Men slutten ble avbrutt av korona, skriver Madeleine Herland om morens død. Foto: Privat

Debattinnlegg

Madeleine Herland Datter

Plutselig fikk jeg ikke besøke min mor på sykehjemmet. Det var den 12. mars 2020.

Det jeg da ikke visste var at mamma bare hadde 18 dager igjen å leve. De dagene måtte hun leve i ensomhet.

Jeg følte meg som en fugleunge som hadde falt ut av reiret. Det hadde jeg på sett og vis også, da jeg pleide å besøkte mamma i timevis så godt som hver eneste dag.

Desperat som jeg var, klatret jeg opp langs en fjellside for å se henne på 50 meters avstand. Heldigvis orket hun å snakke i telefonen den dagen. Eller det vil si ikke egentlig orket for min del.

Hun hadde vært syk i mange år, men ingen jeg kjenner var så sterk som henne. Hun var bare i sitt 70 år.

Jeg hadde aldri trodd at hun skulle komme på sykehjem eller være ensom. Jeg skulle være der for henne helt til slutten. Men slutten ble avbrutt av korona.

Heldigvis fantes det engler på sykehjemmet som så oss og det nære forholdet vi hadde. De gjorde alt og mere til for at vi skulle ha det på best mulig måte de siste dagene.

Hun fikk en verdig død på tross av korona.

Vi hadde snakket mye om døden, og hvordan hun ville at ting skulle gjøres i etterkant.

Heldigvis.

Korona kom ikke i veien for det, da hun ville ha det enkelt, og med bare de nærmeste.

Hun levde tilbaketrukket og enkelt, og sånn døde hun også.