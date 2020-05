Nei, Vestlandet er ikke nedprioritert

Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Debattinnlegg

Tina Bru Olje- og energiminister (H)

Det investeres massivt i ny nettkapasitet. Vi opplever økt strømforbruk blant folk flest og i næringslivet, og vi har elektrifisering av olje- og gassindustrien. Dette er bra for landet generelt, og det er bra for Vestlandet spesielt.

I et innlegg 4. mai hevder Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Ruth Grung at mangel på kraft stopper utvikling i bergensområdet og store deler av Vestlandet.

Det er riktig at det foreligger planer om en vesentlig forbruksøkning på Vestlandet, der mye er knyttet til elektrifiseringen av petroleumsvirksomheten. Samtidig er dagens kapasitet langt på vei utnyttet.

Men Vestlandet er på ingen måte nedprioritert, det har jo vært industrivekst og økt forbruk i husholdningene og i næringslivet generelt. Det er ikke nedprioritering – det er driftige vestlendinger som ser mulighetene.

Jeg er opptatt av at det skal være god og forsvarlig kraftforsyning i hele landet. For å sikre dette er vi nå inne i en periode med store investeringer i strømnettet. Ifølge NVE er det forventet investeringer for 135 milliarder kroner i det sentrale, regionale og lokale strømnettet i perioden 2018–2027. Det er historisk høye tall.

Nettselskapene våre har plikt til å sørge for at strømprodusenter og – forbrukere får tilgang til strømnettet. Dersom det ikke er kapasitet i det eksisterende strømnettet, innebærer denne plikten at selskapene må sørge for å få gjennomført nødvendige investeringer i nettet for å kunne gi tilknytning. Dette er en plikt som skal oppfylles.

Når det gjelder Statnett og økt kapasitet i nettet til Bergen og omegn, er foretaket tydelig på at det er behov for å forsterke nettet her. Men Statnett må velge den løsningen som er mest rasjonell, og følge det lovverket som gjelder for å få konsesjon.

Nettkundene i hele landet vil tross alt være med å dekke regningen for en eventuell nettforsterkning. Vi kommer heller ikke bort fra at bygging av nett innebærer naturinngrep.

For å sikre en god forankring, fullfører Statnett konseptvalgsarbeidet i løpet av året. Deretter følger konsesjonsbehandling, og flere høringsrunder, før nettforsterkninger kan foretas.

Dette er det motsatte av en lukket og udemokratisk prosess, slik Grung hevder. Kommuner, fylkeskommune, næringsliv og organisasjoner, grunneierlag og andre som kan berøres av tiltakene i nettet kan, og bør være aktive deltakere i denne prosessen.