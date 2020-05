Ingen selvfølge at grønn politikk gir vekst

Som med all annen politikk kan resultatet bli vekst eller stagnasjon.

Greier vi å skape mer verdier med mindre ressurser, er det ønskelig. Men det motsatte utfallet er også i spill, skriver Nils Haugland (FNB). På bildet legges solcellepanel på Swecos kontorbygg på Fantoft. Foto: Jan M. Lillebø (Arkiv)

Debattinnlegg

Nils Haugland Gruppeleder i fylkestinget, FNB

Jeg stusset først på ordet «selvfølgelig» i tittelen på BTs leder 2. mai. I disse tider står vi kanskje overfor den verste økonomiske krisen siden depresjonen på 1930-tallet. Hvordan kan noe i det hele tatt da være enkelt og selvfølgelig?

Den selvfølgeligheten som her ble presentert, var at «grønn politikk skaper vekst». Meningsytringen fra BT er ikke lett å bli klok på. Det vi liker å kalle «grønn politikk», kan som all annen politikk føre til både vekst og stagnasjon.

Greier vi å skape mer verdier med mindre ressursbruk, er det svært ønskelig. Hvis fokuset på det «grønne» derimot fører til mindre verdiskaping (grønn kontraksjon/Green Degrowth), kan det gjøre stor skade på det

samfunnet vi lever i. Brutalt, men sant.

Nils Haugland Foto: Privat

Akkurat nå har «overlevelse» førsteprioritet. Når helsekrisen er over, vil den økonomiske krisen legge en del premisser for hva vi må gjøre videre.

I lederen hevdes følgende om Linda Hofstad Helleland, leder i Høyres programkomite: «Det er synd dersom Helleland forsøker å konstruere en motsetning mellom miljø og vekst.»

Hadde det enda vært så vel.

I BTs podkast «Nokon må gå» 1. mai sier BT-kommentator Morten Myksvoll eksempelvis følgende: «Det er faktisk ein konflikt mellom arbeid (arbeidsplassar) og miljø». Hellelands budskap er sannsynligvis korrekt, enten man liker det eller ikke. «Nokon må gå», heter det, og denne gangen ble det ikke Helleland.

Vi i Folkeaksjonen Nei til mer bompenger Vestland er opptatt av naturvern og miljøspørsmål, og ser nok helst på hva vi kan gjøre her lokalt. Derfor har vi i programmet vårt for eksempel sagt nei til Hordfast og ja til å fjerne kvikksølvet i Fedje-ubåten (på den best mulige måten).

Hovedfokuset vårt er i bunn og grunn på det samfunnet vi lever i, og de menneskene som lever her og nå, og da særlig dem som sliter og har store utfordringer.

Når ulike politiske tiltak skal vurderes, har vi imidlertid bærekraftens tre faktorer som en viktig målestokk. Hensynet til dem som lever nå, samt hensynet til dem som kommer etter oss, skal være del av vurderingsgrunnlaget sammen med de økonomiske hensynene.

Vi har ikke tenkt å forandre på dette forholdet, men ser at en økonomisk krise kan endre vektingen av disse faktorene.

I praksis betyr det blant annet at en krise vil kunne kreve særlige tiltak og vurderinger som vi kanskje ikke ville foretatt i en normal situasjon. I den pågående helsekrisen har vi sett gode eksempler på dette, og det er svært sannsynlig at den påfølgende økonomiske krisen også vil kreve særskilte tiltak, vurderinger og oppofrelser fra oss alle.