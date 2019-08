Kvinner soner under uverdige forhold

DEBATT: Dersom tanken er at Skype kan kompensere for mindre fysisk samvær, er det en hån mot barna og deres mødre.

HJERTESKJÆRENDE: Forsøk å sette deg inn i å ikke være sammen med dine barn, eller at en som barn ikke får møtt sine foreldre. Det er hjerteskjærende, skriver Randi Reese. EIRIK BREKKE (arkiv)

Randi Reese

Vivian Skaten Nesse

Mindre enn 10 minutter siden

I Bergen mistet kvinner i år det eneste åpne soningstilbudet. Kvinner fra Hordaland som skal sone, må dra enten til Østlandet eller Sørlandet, langt vekk fra sine hjem, familier, nettverk og hjelpeapparat.

Dette gjør det for mange vanskelig å gjennomføre samvær med sine barn, og i det hele tatt opprettholde relasjoner. For innsatte i bergensområdet, som nå skal sone i nyåpnede Evje fengsel, innebærer det cirka 300 km reisevei for å komme på besøk.

Kvinnelige innsatte får tilbud om Skype. Det er et bra supplement, men dersom tanken er at Skype kan kompensere for mindre fysisk samvær, er det en hån mot barna og deres mødre. Barn har rett til samvær. Som en mor som sonet så treffende uttrykte det: «Prøv å holde kontakt med en ettåring på telefon».

I Bergen fengsel har samtlige av de tolv kvinnelige innsatte i juni klaget på

soningsforholdene. Deres klager oppsummerer mye av det rapportene har pekt på: De mottar et dårligere soningstilbud sammenliknet med de mannlige innsatte. Dette kan vi ikke være tause vitner til.

Gruppen kvinner i fengsel er særlig sårbar, sier sivilombudsmannen i Temarapport 2016: «Kvinner i fengsel». Det lave antallet kvinner i fengsler fører ofte til at fengsler og administrasjon blir organisert etter menns behov.

Mange kvinner har et langt dårligere tilbud enn menn når det gjelder uteområder og tilbud om fysisk aktivitet. De har gjennomgående dårligere tilgang på reell arbeidstrening. Kvinner som sitter i blandede fengsler, har økt risiko for uønsket oppmerksomhet eller seksuell trakassering fra mannlige innsatte.

Kvinner soner under forhold som innebærer unødvendig isolasjon, og med strengere restriksjoner enn menn, ifølge rapporten «Innsatt og utsatt 2017» fra Likestilling- og diskrimineringsombudet (LDO). Kvinner stenges også ute fra rehabiliteringstilbud og har dårligere rusmestrings- og aktivitetstilbud enn menn.

LDO er bekymret for at kriminalomsorgen ikke klarer å ivareta sine forpliktelser til å beskytte kvinnene fra vold og overgrep når de soner i norske fengsler.

Kvinner er dessuten særlig utsatte når det gjelder kontakt med barn, familie og venner, tilgang på informasjon, utdanning og arbeid, trening, bygninger, isolasjon og forberedelser til livet etter soning, kommer det frem i rapporten «Kvinners erfaringer med å sone i norske fengsler våren 2017» fra Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som ble lansert på nyåret 2019.

Vi ønsker å trekke frem at en økt sentralisering av kvinners soningstilbud, vil gjøre de innsattes forberedelser til livet etter soning nærmest umulig. Nærhetsprinsippet, å sone i nærheten av der du bor, er viktig for rehabiliteringen. Videre kommer det frem i JURKs rapport at tre av fem kvinner ikke har samvær med sine barn. Forsøk å sette deg inn i å ikke være sammen med dine barn, eller at et barn ikke får møte sine foreldre. Det er hjerteskjærende.

Til tross for konkrete og sammenfallende påpekninger i disse rapportene om diskriminerende og uverdige forhold for kvinner i fengsel i Norge, har lite skjedd. Vi trenger tiltak nå.

Norsk Kvinnesaksforening arrangerer møte om diskriminering av kvinnelige innsatte under Arendalsuken 2019.

Publisert 1. august 2019 11:07