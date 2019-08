DEBATT: Suksess i barne- og ungdomsidretten bør ikke måles i antall pokaler i skapet til verken trenere eller utøverne.

Sommer betyr cup for tusenvis av fotballglade barn og ungdommer. 30.000 barn reiste til Norway Cup forrige uke, men ikke alle fikk spille. Det er ikke bare dårlig menneskebehandling, det er også helt meningsløst fra et faglig ståsted.

I sommer har vi lest flere leserinnlegg fra frustrerte fotballforeldre. Temaet er barn som blir fullstendig ekskludert fra kamper – selv på cuper med et uttalt sosialt fokus. Det er vondt å lese.

Familiene har pakket bager, reist langt, brukt helger, tatt ut ferie, bare for å ta imot et gråtende barn i den andre enden. Barnet fikk ikke spille.

Konkurranseelementet ligger i idrettens natur. Og hvem liker egentlig å tape? Når cupen er i sving, er det lurt for motivasjonen å score noen mål. Få jubelbrøl og ekstatiske foreldre på sidelinjen. Seier smaker godt!

Privat

Men vent. Hva med Espen, som satt på benken hele kampen. Vant han også? Og hva med Oscar og Noah som varmet opp og sto klare, men aldri fikk komme på banen?

Når barn ikke får delta i barnebursdager, kaller vi det mobbing. Det bør ikke være greit å ekskludere barn i idretten, heller.

Ifølge en undersøkelse i VG har 9 av 10 som spilte på guttelandslagene, aldri spilt for A-landslaget. Halvparten av aldersbestemte landslagsspillere har aldri spilt på øverste nivå i Norge, Eliteserien.

Det viser seg svært vanskelig å plukke ut de som blir gode som seniorer. Likevel velger trenere i barne- og ungdomsfotballen å legge til rette for dem som er best utviklet her og nå.

Så hva bør trenerne heller gjøre?

Ta hensyn til relativ alder. De som er født tidlig på året, kan være 18 prosent mer utviklet enn de som er født seint, og dra fordel av dette fysisk. Norges fotballforbund har tatt godt grep her og arrangert to samlinger for G14-talenter – én for dem som er født tidlig på året, og én for dem som er født seint.

relativ alder. De som er født tidlig på året, kan være 18 prosent mer utviklet enn de som er født seint, og dra fordel av dette fysisk. Norges fotballforbund har tatt godt grep her og arrangert to samlinger for G14-talenter – én for dem som er født tidlig på året, og én for dem som er født seint. Ta hensyn til utviklingsalder. Noen kan komme i puberteten inntil tre år før andre. Disse vil ha klare fysiske fordeler, og får som oftest mest oppmerksomhet og best oppfølging.

Verdsett de sensitive periodene. Ungdom som er seint utviklet, er lengre i den sensitive perioden der motorikk og teknikk utvikles. Midtbanespiller på Real Madrid, Luka Modric, var lav langt inn i tenårene og kunne fort blitt offer for topping av lag som følge av fysikk. I fjor ble han kåret til verdens beste spiller.

periodene. Ungdom som er seint utviklet, er lengre i den sensitive perioden der motorikk og teknikk utvikles. Midtbanespiller på Real Madrid, Luka Modric, var lav langt inn i tenårene og kunne fort blitt offer for topping av lag som følge av fysikk. I fjor ble han kåret til verdens beste spiller. Bytt på rollene. Det er typisk at lave eller seint utviklede spillere blir plassert som back eller kant. Dette gjør at spilleren ikke får utviklet blikket og ferdighetene, som kreves seinere. Jordi Alba i Barcelona bør være til inspirasjon her. Han er lav av vekst, men fikk spille hengende spiss i ungdommen. I dag er han en av verdens beste venstrebacker.

Det er typisk at lave eller seint utviklede spillere blir plassert som back eller kant. Dette gjør at spilleren ikke får utviklet blikket og ferdighetene, som kreves seinere. Jordi Alba i Barcelona bør være til inspirasjon her. Han er lav av vekst, men fikk spille hengende spiss i ungdommen. I dag er han en av verdens beste venstrebacker. Ta hensyn til treningsalder. Det vil si: Hvis spiller A og B er like gode og like av vekst, men spiller A har trent i åtte år og spiller B i fire år, så har A tatt ut mer av potensialet sitt. B bør altså ha mer å gå på.

Suksess i barne- og ungdomsidretten bør ikke måles i antall pokaler i skapet til verken trenere eller utøvere. I Ajax, en av verdens beste klubber på spillerutvikling, tenker ingen resultat i kamper før spillerne er langt inn i tenårene.

Suksess bør heller måles i antall spillere som treneren har sendt til toppfotballen, og hvor mange som har et godt forhold til fysisk aktivitet videre i livet.

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!