Gratis skolemat er fint, men får ingen ut av fattigdom

Gratis SFO og skolemat er en dyr og lite bærekraftig bruk av folks skattepenger.

Gratis skolemat løser ingen av de reelle utfordringene vi står ovenfor, skriver innsenderen. SCANPIX

Debattinnlegg

Vasan Singaravel Nestleder i Årstad Høyre. Bystyrekandidat i 2019.

Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Løsningen på å få folk ut av fattigdom er ikke å gi elever gratis mat og SFO, slik Ap foreslår, men å sørge for at alle fullfører skolen og kommer seg ut i arbeid.

Den siste tiden har debatten om sosial ulikhet i stor grad handlet om de dyreste forslagene, fremfor de beste. Det samme ser vi i årets lokalvalg.

Ap lover stort og bredt når de vil innføre gratis skolemat og SFO for alle. Det er ikke bare dyrt, men også en lite bærekraftig måte å bruke folks skattepenger på.

Det er lett å love at alt skal bli gratis uten å måtte ta stilling til hvor man skal ta pengene fra. Det å gjøre tilbud gratis er populært, men ikke spesielt lønnsomt.

Vi må huske at ingen tilbud fra staten er gratis, men skattefinansiert. For hver krone vi bruker på gratistilbud for dem som ikke trenger det, har vi mindre penger å bruke på tiltak vi vet fungerer for å få folk ut av fattigdom.

Vasan Singaravel er bystyrekandidat for Høyre. Eivind Senneset

Gratis skolemat og SFO for alle koster millioner av kroner. Men det som faktisk fører folk ut av fattigdom, er utdanning og arbeid. Derfor bør vi heller spørre oss hvordan vi kan sørge for at flere fullfører skolen og kommer seg inn i arbeidslivet?

Arbeidet starter i barnehagen. Vi må kartlegge barns språkferdigheter allerede fra fireårsalderen. På den måten kan vi følge opp barna helt fra begynnelsen, og sørge for at de henger med i skoleløpet. Det betyr også at vi trenger flere pedagoger og dyktige lærere, som kan sørge for at oppfølgingen blir god.

Mange elever sliter med overgangen fra grunnskolen til videregående. Høyre har foreslått å tilby sommerskole på Vil Vite for dem som trenger ekstra oppfriskning, før de begynner på skolen igjen etter sommeren. På den måten vil elevene få et mye bedre utgangspunkt for å mestre og fullføre videregående skole.

På samme måte må vi gjøre veien inn i arbeidslivet enklere, og ikke minst sørge for at de unge er attraktive i arbeidsmarkedet. Det handler om å gjøre undervisningen i skolen mer relevant for næringslivet, og satse på mer praktisk undervisning.

Samtidig må vi bli mye flinkere til å inkludere mennesker med nedsatt arbeidsevne i arbeidslivet. Alle har noe å bidra med, og i tiden fremover trenger vi at flere er i jobb for å ta vare på våre eldre, passe barna våre, løse klimaendringene og skape jobber vi kan leve av i fremtiden.

Det er nettopp disse tiltakene som fører folk ut av fattigdom, fordi de gjør dem i stand til å tjene egne penger og bli mer inkludert i samfunnet. Gratis skolemat er fint, men løser ingen av de reelle utfordringene vi står ovenfor.

Det gjør heller ikke gratis SFO til de som kan betale for det selv. Det skal selvfølgelig fortsatt være gratis for de med lav inntekt, men ikke for dem som har millioner på bok.

Skal vi få folk ut av fattigdom og redusere de sosiale forskjellene, må vi starte i skolen og fortsette i arbeidslivet. Alle er enige om at kampen mot fattigdom er viktig, men det er Høyres politikk som faktisk vil fungere.

BT inviterer til valgdebatt om sosial ulikhet, utendørs ved Solheimsgaten 47 i Solheimsviken lørdag 31. august kl. 14.30.

Publisert 28. august 2019 09:13 Oppdatert: 28. august 2019 10:07