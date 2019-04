Lær deg «Możesz głosować» og «Galite bolsuoti»

DEBATT: Det er bra at BT fokuserer på underrepresenterte grupper, men vi må se på årsakene, ikke bare resultatene.

STEMMERETT: Alle som har bodd i landet i tre år, har stemmerett ved valget i høst, men mange av dem vet det ikke. Vil du styrke det politiske Norge, informer din polske eller litauiske nabo om at han kan stemme, skriver innsenderne. Foto: Odd E. Nerbø (arkiv)

Jan Brøgger Leder i Årstad Høyre og bystyrekandidat

Vasan Singaravel Nestleder i Årstad Høyre. Bystyrekandidat i 2019.

BTs kommentator Jens Kihl kritiserer 25. mars høyresiden for ikke å ha noen innvandrere på fast plass til bystyret. Bildet er mer komplisert enn en slik enkel opptelling. Hovedproblemet er at innvandrere ikke deltar, og slik vi ser det til dels ikke stoler på det norske politiske systemet. Dette må vi alle gjøre noe med.

Innvandrere er mindre engasjert i norsk politikk, både ved valg og som tillitsvalgte. Valgdeltakelsen er bare 29 prosent for utenlandske statsborgere, og fortsatt lave 40 prosent for innvandrere med norsk statsborgerskap. Vi har høy tillit til det politiske systemet, men vi må jobbe for å få innvandrerne med.

Det å stole på systemet tar mange år. Tallene viser at politisk deltakelse tar omtrent en generasjon for innvandrere. Vi bør derfor være glad for alle vietnamesere, tamiler og andre som nå deltar. Men kan vi vente en generasjon?

Hovedproblemet i de partiene vi kjenner til er få aktive innvandrere. Derfor har vi i Bergen Høyre siden 2015 hatt et mangfoldsutvalg. Vi har tatt på oss å lære Bergen Høyre å si «Galite bolsuoti» og «Możesz głosować». Det er litauisk og polsk for «Du kan stemme».

Den største gruppen av innvandrere er EØS-innvandrere siden 2004. Tusenvis av disse får stemmerett i Bergen i 2019, men vet det ikke. Vil du styrke det politiske Norge, informer din polske eller litauiske nabo om at han kan stemme!

Nominasjonsprosessene er kompliserte, og kvotering av innvandrere ville være skadelig. Plassering på listen er ikke det eneste avgjørende. Vet folk at personstemmer (kryss) på listen er helt avgjørende for hvordan bystyret ser ut? Det kan se ut som om folk ikke bruker den makten de har. Bare to-tre prosent av Høyres velgere setter kryss på gjennomsnittskandidaten. Vil du sende et signal, så bruk velgermakten din med et kryss.

Mennesker er komplekse, «innvandrer» er bare en av mange merkelapper vi kan bruke. Vi er for eksempel stolte over vår «polske kandidat» dr. Grzegorz Gradek på 46. plass, men han blir litt irritert over vår norske merkelapp-tilnærming. Han sier at han føler seg mer som norsk enn polsk. La folk definere seg selv!

Vi setter pris på at BT fokuserer på underrepresenterte grupper i det politiske Norge. Men vi må se på årsakene, ikke bare resultatene.

