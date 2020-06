Ja, stakkars ungdommen som ikke får spille kamp!

Men min far har det verre.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Synnøve Bakke. Foto: Privat

Debattinnlegg

Synnøve Bakke Tysnes

Ja, det er trist at de unge ikke får spille fotball. Men verre er det at min demente far er innesperret på fjerde måneden.

Det er kanskje hans siste sommer.

Han får ikke nyte en kald øl på terrassen, dyppe tærne i sjøen og lukte saltvann.

Han får ikke se en nyklipt eng, høre suset fra trærne, se de nyfødte kjeene løpe på marken og nyte et grillmåltid en varm sommer ettermiddag.

Ja, stakkars ungdommen som ikke får spille kamp!

Satser på Dagsnytt 18 finner plass til denne debatten, også.