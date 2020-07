Norgesferie i bil? Her er ni tips fra en trafikklærer.

Tips nummer tre: Siri står ikke over Norges lover.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Alle trenger en pause fra tid til annen, særlig når man blir stresset av ukjente steder, passasjerer, musikk, og andre distraksjoner, skriver Jo Mikael Ougendal. Foto: NTB scanpix (illustrasjonsfoto)

Debattinnlegg

Jo Mikael Ougendal Trafikklærer, Centrum Trafikkskole

Mange farter i disse dager land og strand rundt, og besøker byer, bygder og tettsteder de muligens aldri har vært i før. Nye opplevelser, nye inntrykk, nye veier – spennende for hele familien.

Vel spennende blir det derimot når man lar stress og forvirring gå utover selve bilkjøringen. Det er for sesongen uvanlig få biler med utenlandske skilt i Bergen, men desto flere biler som tilsynelatende er utenbys fra. Disse er ofte gjenkjennbar med fullstappet bil, og med hele familien inni, gjerne med et hode ut vinduet.

Jeg tillater meg å komme med noen velmente tips for å lykkes i ukjente gater:

1. Beregn god tid. Har man dårlig tid, gjør man ofte lite overveide avgjørelser, og tidspresset går utover kjøringen.

2. Ikke la de inni bilen ta fokuset ditt vekk fra bilkjøringen. Kranglende barn eller indignerte ektefeller/kjærester kan man diskutere med siden. Blir det for meget, ta en pause fra kjøringen.

3. Siri står ikke over Norges lover. Sier Siri eller GPS-en «ta første vei til venstre», betyr ikke det at du kan overse vikeplikten for andre biler, eller at det røde lyset «automagisk» ikke gjelder deg lenger.

4. Kjør feil med stil. Om Siri eller plagsomme passasjerer mener at du må snu, er det lurt å spørre deg selv: Er det passende å snu midt inni det trafikkerte lyskrysset i sentrum? Skal vi begynne å rygge i den enveiskjørte gaten vi er i? Eller skal vi kanskje velge det trygge, og finne en parkeringsplass eller rundkjøring å snu i?

5. Stans på trygge steder. Trenger du å stoppe for å sjekke kartet, er det igjen lurt å tenke seg om: Er det passende å stoppe midt i krysset her? Eller kanskje rett etter «all stans forbudt»-skiltet? Eller kanskje vi skal prøve å stoppe i retardasjonsfeltet? Det beste er nok å bite i det sure eplet, og stanse på en bensinstasjon, parkeringsplass, eller liknende.

6. Bruk speil og blinklys. Kjører du i en ukjent by, er det fort gjort å havne i feil felt. Den raskeste løsningen er kanskje å vrenge bilen over i det andre feltet raskest mulig, men hakket tryggere og mer politisk korrekt er det å sjekke speilene, og blinke seg høflig over. Å unngå kollisjon er gjerne en hyggelig bieffekt.

Husk at alle biler i dag er utstyrt med moderne blinklys, som kan blinke både til høyre og venstre. Teknologi altså!

7. Det er ikke bare du som har fått grønt lys. Alle bilister liker grønt lys, men ikke glem at i et lyskryss, kan både fotgjengere og biler i motsatt kjøreretning ha grønt lys samtidig som deg. Grønt lys betyr dessverre ikke «fritt frem!». Unntaket er hvis det grønne lyset er i form av en pil, da skal du i prinsippet kunne kjøre uten konflikt.

8. Velg et felt, og stå for det. Usikker på feltvalget ditt i rundkjøringen? Alle har vel vært i den situasjonen. I stedet for å vingle frem og tilbake mellom feltene, eller helgardere og ligge midt mellom feltene, kan man heller velge et felt, og sjekke blindsonen litt ekstra godt før man kjører ut av rundkjøringen.

9. Husk at det er andre på veien. Noen av dem kanskje i samme situasjon som deg. Ta hensyn.

Til slutt: God tur på bilferie! Kjør trygt!