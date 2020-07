Hvor tok veien veien?

Mens rikspolitikere og fagetater fordeler ansvar og skyld, sitter brukerne av E16 og toglinjen igjen som tapere.

Innsenderen håper samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) vil kjøre E16 i sommer, for å selv se på forholdene. På bildet er veien stengt etter ras ved Bolstad i 2016. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Debattinnlegg

Bjarte Hammer Aarland Tidligere pendler på E-16 og kommunestyremedlem for Osterøy KrF

«Hvor tok veien veien?» er den norske tittelen på en amerikansk 80-talls filmflopp, som dessverre fremstår høyaktuell for tiden. Planene om K5, den nye veien og jernbanen mellom Bergen og Voss, ser ut til å være «Tatt av vinden», for å sitere en annen amerikansk filmtittel.

Mye har vært sagt, og mange politikerselfier har blitt knipset. Det har ikke manglet på lovnader – ikke mindre enn tre påfølgende samferdselsministre har garantert konkrete planer og prioritering.

Likevel sitter tusenvis igjen med en vond smak i munnen. Hver dag setter man seg i bilen, hver dag vinker man adjø til barn på vei til skole og trening, vel vitende om rasfaren i fjellskråningene og travle og uoppmerksomme medtrafikanter.

Dagens E16 fyller mange behov. Vogntog frakter varer til og fra hele regionen, bergensere bruker veien på vei til skitrekk og hytte. For innbyggere i kommuner som Voss og Vaksdal er E16 en lokalvei, i mange tilfeller helt uten omkjøringsmuligheter.

De årene jeg var avhengig av E16 for å komme til og fra jobb, ga meg innblikk i hvordan den påvirker livet og hverdagen til alle som bor langs den. Var det stopp i trafikken, ringte man sine kjære for å se om alt sto bra til.

Familier valgte bevisst arbeidsplasser henholdsvis «oppom og nedom» de rasutsatte plassene for å sikre at en av dem alltid kunne komme hjem for å møte barna. Hva er prislappen for at hele lokalsamfunn er tvunget til å leve på denne måten?

En ny vei og bane kan gi enorme muligheter, og det handler om mye mer enn bergensere som vil komme raskere frem til hytten. Når tog til Voss bruker omtrent like lang tid som bybane til Lagunen, sier det mye om potensialet for en helt ny bo- og arbeidsmarkedsregion.

Vaksdal og Bolstad kan tilby flotte tomter med nærhet til både fjord og fjell. Dale og Voss kan bli regionsentre med spennende arbeidsplasser. Vil du bli avisredaktør eller involvert i SK Brann, er det bare å slå seg ned på Stanghelle.

Med trygg vei og rettere bane er dette reelle fremtidsutsikter. En slik nærhet til fjord, fjell og storbysentrum er det få, om ingen, plasser i landet som vil kunne matche.

Men nå sitter vi altså og venter. Frykten er at mens rikspolitikere og fagetater fordeler ansvar og skyld, vil brukerne av veien og toglinjen sitte igjen som tapere. Og jokeren kan det nå se ut til at Knut Arild Hareide sitter med.

Derfor vil jeg komme med følgende oppfordring: at ministeren og hele samferdselskomiteen legger ferien sin til Bergen. Ta Fløibanen og gå Stoltzekleiven, men ta også kjøreturen til og fra Voss. Uten tyske bobiler får man tid til å reflektere over hvor vakker og storslagen, men også vill og uforutsigbar, vestlandsnaturen er.