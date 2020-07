Ikke la grønne avtaler gjøre oss fattigere

Å bruke gjenoppbyggingen etter korona til å nå klimamålene, er en dårlig idé.

Tiltakene for å få verden på beina etter koronapandemien, bør ikke brukes til å akselerere et grønt skifte etter dagens politikk, mener Bjørn Lomborg. Foto: Ina Fassbender / Reuters / NTB scanpix

Debattinnlegg

Bjørn Lomborg Direktør for Copenhagen Consensus Center og gjesteprofessor ved Copenhagen Business School og The Hoover Institution ved Stanford University

Verden vil måtte bruke enorme summer for å få rettet opp i de katastrofale konsekvensene koronapandemien medførte. I økende grad forlanger både aksjonister og innflytelsesrike beslutningstakere at gjenoppbyggingen bør brukes for å nå klimamålene.

Det internasjonale pengefondets (IMF) styreleder, Kristalina Georgieva, mener «vi må gjøre alt vi kan for at oppturen blir grønn». Demokrater i USA, Europakommisjonen, og andre land jobber for å få til såkalte «Green New Deals». Disse kan komme til å koste oss tusentalls milliarder kroner, og vil være en av de verste måtene for å komme oss ovenpå igjen.

Pandemien har resultert i tap av hundretusentalls liv og omfattende ødeleggelser. Ifølge IMF vil det økonomiske tapet overstige 100.000 milliarder kroner i løpet av 2021. Det er altså penger til i matvarer, helsehjelp og muligheter for mennesker verden over, som vi nå ikke har råd til.

Bjørn Lomborg. Foto: Radek Cihla

Ifølge en studie publisert i The Lancet. har nedstengningen av skoler ikke gjort mye for å hindre spredningen av koronaviruset. Vi vet at jo bedre skolegang barn har, desto mer produktive er de, og jo mer vil de bidra til samfunnet senere i livet. Det er derfor rimelig å forvente at skolestengingen vil ha en negativ konsekvens for global vekst i flere tiår fremover.

Videre vil nasjoner fremover sannsynlig velge å låne penger for å lette på situasjonen. Vi blir fortalt at en grønn omstilling raskt kan skape arbeidsplasser og økonomisk vekst, samtidig som det løser enda større problemer knyttet til klimaendringer. Dette er stort sett feil.

Klimaendringer er et betydelig problem for menneskeheten, og vi skal løse det på en smart måte. Men dessverre koster klimapolitikken mer enn den smaker.

Parisavtalen er bortkastede penger. Min forskning viser at med en årlig prislapp på mellom 1000–2000 milliarder kroner frem til 2030, vil den bare redusere klimaskadene marginalt.

Avtalen vil heller ikke redde klimaet, men bare redusere gjennomsnittstemperaturen med 0,2 grader innen 2100. Dessuten viser studier at avtalen vil bidra til økt fattigdom og høyere strømpriser i Europa.

Men vil grønn omstilling i alle fall skape arbeidsplasser? Tall fra USA viser at det tar 79 arbeidere innen solkraft for å produsere samme mengde elektrisitet som det ville gjort for én arbeider innen naturgass. Ergo, selv om solcellekraft genererer flere arbeidsplasser, er det ikke lønnsomt. Det betyr bare at 78 personer ikke kan bidra andre steder i arbeidsmarkedet som trenger det mer.

Videre er grønne investeringer et tiltak som virker langsomt. Tall fra USA viser at det skaper så godt som ingen nye arbeidsplasser på kort sikt. Dette er problematisk siden det er på kort sikt at vi trenger de nye arbeidsplassene.

Heller hjelper det ikke dem som blir hardest rammet av omstillingen. Der grønne investeringer genererer arbeidsplasser innen bygg- og industribransjene, er det innen handel- og servicenæringen at nå sliter. Overføringsverdien mellom bransjene er vanskelig å finne.

Til slutt må man finansiere subsidierte arbeidsplasser fra «Green Deals» med høyere skattlegging, som i tur leder til færre arbeidsplasser andre steder. Som forskere, blant annet fra USAs National Bureau of Economic Research, konkluderer i en ny studie, er miljøpolitikkens samlede innvirkning på sysselsettingen «sannsynlig lav, spesielt i et langtidsperspektiv.»

Det blir innimellom foreslått at en grønn omstilling faktisk vil gjøre oss rikere. Dette bestrider klimaøkonomisk faglitteratur: Energi er den primære drivkraften bak økonomisk vekst. Å gjøre den mindre effektiv, pålitelig og kostbar vil ha konsekvenser.

Aksjonister feilsiterer ofte en OECD-rapport som foreslår at klimatiltak kan stimulere vekst. Det denne rapporten faktisk viser er at smarte politiske tiltak som ikke er rettet mot klima, eksempelvis investeringer i infrastruktur og utdanning, i kombinasjon med et fleksibelt arbeidsmarked, øker vekst. Kanskje vi burde velge den vekststimulerende politikken først?

For å takle klima må vi bruke færre ressurser mer effektivt. Slik kan man trappe opp investeringer og effektivisere kostnadene av grønn energi ned til et nivå som ligger under det til fossile brennstoffer.

I dagens situasjon må vi bruke mesteparten av våre knappe ressurser på pressende behov: Investeringer i helse for å håndtere det enorme etterslepet, og forbedre vår motstandsdyktighet mot fremtidige pandemier.

Vi må få barn tilbake på skolen. Vi må hjelpe de milliarder av mennesker rundt om i verden som nå har mindre mat, lavere inntekt og mer usikkerhet.

Mens verden begynner å klatre ut av koronadepresjonen, er det ikke lurt å begynne med å la dårlige «Green Deals» gjøre oss fattigere. De vil gjøre svært lite for å hjelpe klimaet, og vi kan ikke ignorere at verden har andre behov som det haster mer å håndtere.