Astrid Elisabeth Sletvold

I BTs papiravis 23. juni kan vi lese at regjeringa vil fjerna momsfritaket på alternativ behandling.

Helsepolitisk talsperson for Ap, Ingvild Kjerkol, seier i samband med forslaget at det som no står att er «en skikkelig innstramming overfor kvakksalveri, der folk lures til å betale dyrt for behandling som ikke hjelper, men som kan virke skadelig».

Eg har sjølv ei offentleg anerkjent helseutdanning, og har arbeida innan det offentlege helsevesenet. Eg nyttar òg homeopatisk behandling ved behov.

Eg meiner eg er eit rimeleg oppegåande menneske, som slett ikkje lar meg lura til å betala dyrt for behandling som ikkje hjelper.

I denne debatten kan det sjå ut som om ein ikkje betalar for alternativ behandling tilbode innan det offentlege helsevesenet. Det gjer me, og det meste betalar me i form av skatt.

Heller vert det aldri nemnt at behandlarar innan komplementær- og alternativ medisin ikkje får noko form for tilskot, slik dei gjer i det offentlege helsevesenet.

Kjerkol hevdar at alternativ medisin kan verka skadeleg. Det er eit argument eg ville vore varsam med å bruka. Like før nyttår vart det kjent at nesten 900 personar døydde i perioden 2012–2018, som følgje av feilbehandling i helsetjenesten.

Det skjer også at medikament som har såkalla vitskapeleg dokumentert effekt, vert trekt tilbake etter nokre års bruk grunna alvorlege biverknader.

I staden for å gjere situasjonen for dei som nyttar og driv alternativ behandling vanskelegare, burde helsepolitikarane og behandlarane innan det offentlege helsevesenet bli litt meir audmjuke. Dei har heller ikkje svar og løysingar på alle våre helseproblem.

Det finst andre som har eit vidare syn på helse, og andre filosofiske syn på sjukdom og kva ein treng for å gjenoppretta helsa.

Det er på høg tid at det me byrjar å bygge bruer i staden for murar mellom behandlarar av alternativ medisin og det offentlege helsevesenet!