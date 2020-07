Bergen sentrum kveles av miljøtiltak

Byrådet jager kundene ut av sentrum og inn på kjøpesentre.

Koronakrisen traff sentrum i Bergen hardt. Byrådet har ikke gjort mye for å hjelpe næringslivet, mener butikkeier Trond Helge Grønhaug. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Debattinnlegg

Trond Helge Grønhaug Daglig leder, Jack & Jones og Selected, Vest-Norge

Byrådet, med AP og MDG i spissen, har som mål at flest mulig skal gå, sykle eller ta kollektivtransport til byen.

Til nå har vi sett økt bompengenivå, flere bompengestasjoner i sentrum, fjerning av parkeringsplasser, og nå også sommerstengt for biler over Torget/Bryggen. Dette kommer i tillegg til at arbeidet i Olav Kyrres gate aldri blir ferdig, og at Kaigaten er stengt for Bybanen, som nå stopper på Nygård.

Hvor mye tåler sentrum før dette går skikkelig galt?

Koronakrisen var hard for alle som driver med handel og service. For Bergen sentrum ble belastningen ekstra hard, med hjemmekontor og vesentlige begrensninger i kollektivtransport.

Når samfunnet nå åpner opp igjen, tar kjøpesentrene seg hurtig opp igjen i besøk, mens sentrum av byen vår sliter mer enn noen gang.

Hva gjør byrådet for å hjelpe byen? Jo, de stenger Torget og Bryggen slik at det blir enda mer komplisert for byens innbyggere, og ikke minst norske turister som kommer med bil. Kunne ikke dette «eksperimentet» ventet til vi har en mer normal situasjon?

Innsender Trond Helge Grønhaug eier blant annet Jack & Jones på Torgallmenningen og Selected på Telegrafen i Bergen sentrum. Foto: Privat

MDG fikk kun snaut 10 prosent oppslutning ved høstens kommunevalg, men har tilsynelatende en makt over byrådet og byen som er betydelig større. Byrådet har, etter min mening, ikke truffet et eneste tiltak som kan hjelpe Bergen sentrum i konkurransen mot sentrene utenfor byen.

Resultatet er at kundene velger kjøpesentrene, fordi byen blir et dyrt og komplisert alternativ. Lik det eller ei, men en familie på fire eller fem velger ikke bussen til byen for å handle.

Vi må legge til rette for at sentrum har tilsvarende betingelser som kjøpesentrene, ellers taper byen denne kampen en gang for alle.

Det må bli vesentlig reduksjon i bompenger utenfor rushtiden, og takster på kommunal parkering som er tilsvarende kjøpesentrene, hvor de fleste har tre timers gratis parkering.

Ønsker vi et levende Bergen sentrum, må vi sørge for betingelser som gjør dette realistisk.