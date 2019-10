Altfor mye bråk under «Stoltzekleiven Opp»

HØYLYDT: Arrangørene i Stoltzen må ta mer hensyn til turgåerne i Fjellveien, mener innsenderen. På bildet ser vi Stian Øvergaard Aarvik (22) vinne motbakkeløpet med tiden 7:46. Ørjan Deisz (arkiv)

Debattinnlegg

Wennicke Eide Krohnengen

For mindre enn 2 timer siden

Dere tar vel ikke imot kritikk av Stoltzekleiven Opp-løpet? Jeg prøver likevel.

Jeg kom forbi fredag og hørte på lang lei at dette foregikk. Da jeg kom nærmere, så jeg et skilt der folk ble anmodet om å ta hensyn til arrangørens kjøretøy og liknende.

Da jeg kom bort til Stoltzen, spurte jeg en ung mann, som sa han var en av arrangørene, om to ting. Jeg ba ham dempe musikken, som han selv satt med, og som sto på full guffe i høyttaler i trærne litt høyere oppe. Så sa jeg at jeg syntes skiltet, som sto 10–20 meter lenger borte, gjerne også kunne oppfordret deltakere og arrangører til å vise hensyn overfor vanlige Fjellveien-turgåere.

Les også Søk opp deltakere og se dem slite seg i mål

Dette utløste en lang tale om hvor kjekt folk hadde det, om ikke jeg kunne se det, og at dette arrangementet bare varer to dager i året. Jo da, helt fint at folk vil løpe Stoltzen, så mye de vil, hele året, og de må gjerne konkurrere. Visst hadde de det kjekt.

Poenget var imidlertid:

At hensyn er et begrep som fungerer best ved gjensidighet. Å oppfordre bare én side til å ta hensyn, blir helt feil. Med andre ord skulle skiltet hatt en litt mer inkluderende tekst. Må det høy musikk til for at folk skal kunne hygge seg? Er det nødvendig å gjalle popmusikk ut, midt i vår vakre natur? Og hva har det med å løpe Stoltzen opp, å gjøre?

Hvis det er slik, i vår tid nå, at folk er ute av stand til å hygge seg ute i naturen uten høy musikk, er det trist. Veldig trist. Og litt skremmende.

Publisert 1. oktober 2019 16:12